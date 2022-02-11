Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" programının yayınladığı sırada alt yazıda hava durumu bilgisi verildi.

TUNCELİ YERİNE "DERSİM" KELİMESİNİ KULLANDILAR

Bu sırada Tunceli yerine Dersim isminin kullanıldığı görüldü. Olay, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu. Sosyal medya adeta çalkalanırken Twitter'da "Tunceli" kelimesi gündemin zirvesine yerleşti. TT listesinden düşmeyen Tunceli kelimesi, olayın ardından tepkilerini gösteren kullanıcıların paylaşımları üzerine uzun süre gündemde kaldı.

BİR GÜN ÖNCE YİNE TEPKİLERİN ODAĞINDA YER ALMIŞLARDI

Alt yazının geçtiği sırada program sunan Ayşenur Arslan, önceki gün de terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı illegal ve suikastçı bir örgüt olarak tanımlamış; "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" açıklamasında bulunmuştu. Söz konusu ifadeler büyük tepki çekmişti.

RTÜK HAREKETE GEÇMİŞTİ

RTÜK de olayla ilgili harekete geçmiş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de konuyla ilgili "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" açıklamasını yapmıştı.