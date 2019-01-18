Halkalı-Gebze Banliyö Hattındaki Çalışmalar Havadan Görüntülendi
16 dakika önce
İstanbul'un en önemli ulaşım projelerinden olan Halkalı-Gebze banliyö hattında sona yaklaşıldı.
İstanbul
'un en önemli ulaşım projelerinden olan Halkalı- Gebze
banliyö hattında sona yaklaşıldı. İstasyon çalışmalarında sona gelinirken, bazı istasyonların isimlerinin tabelaları da takıldı. Hatta gelinen son durum ise havadan görüntülendi. Marmaray
'ın Halkalı Gebze hattında hizmet verecek olan banliyö hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kazlıçeşme-Marmaray arasında deneme amaçlı çalışmaya başlayan Halkalı-Gebze banliyo treni, günler sonra seferlerine başlayacak. Ray bağlantılarının tamamlandığı tren hattında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kartal- Pendik
istasyonunda devam eden çalışmalar havadan görüntülenirken, çekilen görüntülerde ray bağlantılarının ve istasyonların büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor. Projenin dev tren yolu otobanı aratmazken, çekilen görüntüler kendine hayran bıraktı. Hattın yıl sonunda hizmete girmesi bekleniyor. Öte yandan projede yeni bir gelişme de yaşandı. İstasyon duraklarının isimlerinin bulunduğu tabelalar yerlerine konulurken, tabelaların yerleştirilmesi de görüntülendi.
(Mustafa Biçer/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:26 Kaynak: İHA
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