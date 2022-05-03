Halkı mültecilere karşı kışkırtmayı hedefleyen "Sessiz İstila" adlı filmin yapımcısı yakalandı - Son Dakika
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Halkı mültecilere karşı kışkırtmayı hedefleyen "Sessiz İstila" adlı filmin yapımcısı yakalandı

03.05.2022 22:52

Emniyet Genel Müdürlügˆü (EGM), sosyal medyada bugün dolaşıma sokulan 'Sessiz İstila' isimli kısa filmle halkı manipüle eden iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Filmde 2043 yılında televizyonlarda Arapça konuşulması ve "İstanbul Eyalet Başkanlığı" seçimlerinin yapılarak seçimi de Suriyelilerin kazanması gibi provokatif iddialar yer alıyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle eden kısa film ve provokatif paylaşımlarda bulunan bir hesapla ilgili harekete geçti.

SAKARYA'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında, Youtube'de "Sessiz İstila" başlıklı kısa filmin yayınlandığı belirlenerek video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen Hande Karacasu'nun Sakarya'da yakalandığı bildirildi.

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN ŞAHIS DA GÖZALTINDA

Açıklamada, Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen, "Militer Doktrin@militerdoktrin1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D'nin de İstanbul'da yakalandığı ifade edildi.

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

'Sessiz İstila' kısa filmiyle ilgili EGM harekete geçti! Videoyu yayınlayan şahıs gözaltına alındı
Halkı mültecilere karşı kışkırtmayı hedefleyen Sessiz İstila adlı filmin yapımcısı yakalandı
Halkı mültecilere karşı kışkırtmayı hedefleyen Sessiz İstila adlı filmin yapımcısı yakalandı
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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halkı mültecilere karşı kışkırtmayı hedefleyen 'Sessiz İstila' adlı filmin yapımcısı yakalandı - Son Dakika


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