Halkın plajlarında mavi bayraklar dalgalanıyor - Son Dakika

Halkın plajlarında mavi bayraklar dalgalanıyor

Halkın plajlarında mavi bayraklar dalgalanıyorMuratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erenkuş Falez Plajında düzenlenen mavi bayrak töreninde, belediyenin falez plajlarının kamu işletmeciliğinin ne kadar nitelikli olacağını göstermesi açısından çok önemli örnekler olduğunu belirterek, "Plajlar...

Halkın plajlarında mavi bayraklar dalgalanıyor

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erenkuş Falez Plajında düzenlenen mavi bayrak töreninde, belediyenin falez plajlarının kamu işletmeciliğinin ne kadar nitelikli olacağını göstermesi açısından çok önemli örnekler olduğunu belirterek, "Plajlar bize verildiğinde herkes kullanabiliyor. Bize verilmediğinde girişi 100 lira olabiliyor. Bize verilmediğinde mezbelelik olabiliyor" dedi. Törene TURÇEV Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy da katıldı. Atasoy, törenin gerçekleştirdiği Erenkuş'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hiç şüphesiz ki, Antalya dünyanın en güzel yeridir" dediği nokta olduğunu söyledi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan Konserve Koyu, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş falez plajlarına mavi bayrakları törenle teslim edildi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Erenkuş Falez Plajı'nda düzenlenen törene TURÇEV Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy da katıldı.

Atasoy, törenin gerçekleştirdiği Erenkuş'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hiç şüphesiz ki, Antalya dünyanın en güzel yeridir" dediği nokta olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün 5 tane halk plajımıza uluslararası mavi bayrak ödülünü veriyoruz. Muratpaşa Belediyemizin kendi imkanlarıyla işlettiği halk plajları bunlar. Son derece önemli bir örnek bu. Bütün kıyı belediyelerimizin, mutlaka, vatandaşlarını, yerli ve yabancı ziyaretçileri plajlarla buluşturacağı uluslararası nitelikte halk plajları yapma sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Halkın bunu isteme hakkı vardır yerel yönetimlerimizin de bunu sağlama gayreti olması gerekmektedir. Bu nedenle mavi bayrak, bunu taçlandıran çok önemli bir unsurdur." Başkan Uysal, mavi bayrakları teslim edilen beş falez plajının kamu işletmeciliğinin ne kadar nitelikli olacağını göstermesi açısından çok önemli örnekler olduğunu belirtti. Belediye olarak plaj sayısını 8'e çıkarmak için Kaleiçi'nin iki plajından biri olan Adalar, eski Divan Talya Otel'in yanında bulunan Hamit Bey ve Erenkuş Falez Plajı'na komşu Bambus plajlarında düzenleme ve uygulama çalışması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yetki ve izin talebinde bulunulduklarını da dile getiren Başkan Uysal, konuyla ilgili kararın bu ay içinde verilmesini beklediklerini söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Plajlar bize verildiğinde herkes kullanabiliyor. Bize verilmediğinde girişi 100 lira olabiliyor. Bize verilmediğinde mezbelelik olabiliyor. Biz, 3 tane daha plajı zevkle kullanabilir, mavi bayraklı hale getirir, halka açar, en geniş şekilde ülkenin kaynaklarını ülke insanlarına yayarız. Bizim genel tutumumuz bu. İnşallah, kalan 3 plajı bize verirler."

Konuşmaların ardından Atasoy, mavi bayrakları Başkan Uysal'a takdim etti. Törenin ardından Başkan Uysal ve beraberindekiler Erenkuş Falez Plajı'na inerek vatandaşlarla sohbet etti.

Ümit Uysal, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Halkın plajlarında mavi bayraklar dalgalanıyor - Son Dakika

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