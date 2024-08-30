Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Sinema

Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı

Geniş Video İzle

Usta oyuncu Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı Maria filminin Venedik'teki galasına katılmadı. Jolie ise sarı saçlarıyla kırmızı halıda şıklığıyla göz kamaştırdı.

30.08.2024 12:03  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünü ülke dışını aşan başarılı oyuncu Haluk Bilginer, dünyaca ünlü yıldız Angeline Jolie ile Maria filminde başrolü paylaştı. Jolie, filmin Venedik Film Festivali'ndeki galasında boy gösterirken gözler Bilginer'i aradı.

KIRMIZI HALIDA YALNIZ KALDI

Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını anlatan ve yayın hakları Netflix tarafından satın alınan filmin galası 81. Venedik Film Festivali'nde yapıldı. Haluk Bilginer, Pablo Larraın'in yönettiği filmde Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotel Sokratis Onassis'i oynadı. Eski eşi Zuhal Olcay ile oynadığı Kel Diva oyununun Avrupa turnesi hazırlanan Haluk Bilginer, filmin galasında ve basın toplantısına katılmadı. Sarı saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Angelina Jolie ise festivalin kırmızı halısında şıklığıyla ilgi odağı oldu.

Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'i buluşturan Kel Diva oyunu 14 Eylül Duisburg, 15 Eylül Frankfurt, 17 Eylül Berlin, 18 Eylül Stuttgart, 19 Eylül Mannheim ve 21 Eylül Paris'te sahnelenecek.

Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı
Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı
Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı

Angelina Jolie, Haluk Bilginer, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sinema Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ibrahim kocapinar: Yıllardır aynı çizgisini bozmayan gerçek aktör. ?????? 44 1 Yanıtla
  • Ali Kublay: Tam bir aktör gerisi hikaye aklınıza hangi isim gelirse nokta 14 1 Yanıtla
  • ozcan ozmercan: Böyle büyük sanatçılar yetiştirecek büyük ülke olunur. 0 0 Yanıtla

11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
18:13 Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 13:15:24. #1.13#
SON DAKİKA: Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement