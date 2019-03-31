Haluk Koç: "Ankara, Sayın Mansur Yavaş Tarafından Kazanılmıştır"
30 dakika önce
- CHP Genel Merkezi CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç'un açıklamaları ANKARA - CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, CHP Genel Merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Genel Merkezi
CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç
'un açıklamaları ANKARA - CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, CHP Genel Merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:40 Kaynak: AA
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