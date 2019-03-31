Son Dakika Haberleri: Haluk Koç: "Ankara, Sayın Mansur Yavaş Tarafından Kazanılmıştır"

Haluk Koç: "Ankara, Sayın Mansur Yavaş Tarafından Kazanılmıştır"

30 dakika önce

- CHP Genel Merkezi CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç'un açıklamaları ANKARA - CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, CHP Genel Merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haluk Koç:
- CHP Genel Merkezi
CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç'un açıklamaları ANKARA - CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, CHP Genel Merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:40 Kaynak: AA

Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Haluk Koç, Güncel
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