Haluk Levent'in X hesabına erişim engeli getirildi - Son Dakika
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Haluk Levent'in X hesabına erişim engeli getirildi

20.07.2026 18:42
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Haluk Levent hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Levent'in yaklaşık 9 milyon takipçiye sahip X hesabına 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca erişim engeli kararı verildi. Kararın ardından gözler, X platformunun söz konusu kararı ne zaman uygulayacağına çevrildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in yaklaşık 9 milyon takipçiye sahip X hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Kararın, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alındığı öğrenilirken, X platformunun hesabı henüz Türkiye'den görünmez hale getirmediği belirtildi.

Haluk Levent'in X hesabına erişim engeli getirildi

KARAR SORUŞTURMA KAPSAMINDA ALINDI 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent tutuklandı. Soruşturma sürecinde Levent'in sosyal medya hesabı için de erişim engeli kararı verildi.

X KARARI HENÜZ UYGULAMADI 

Erişim engeli kararına rağmen X platformunun hesabı henüz Türkiye'den görünmez hale getirmediği ifade edildi. Bu nedenle Haluk Levent'in hesabına platform üzerinden erişim sağlanmaya devam edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Haluk Levent'in X hesabına erişim engeli getirildi - Son Dakika

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