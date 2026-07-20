Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in yaklaşık 9 milyon takipçiye sahip X hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Kararın, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alındığı öğrenilirken, X platformunun hesabı henüz Türkiye'den görünmez hale getirmediği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent tutuklandı. Soruşturma sürecinde Levent'in sosyal medya hesabı için de erişim engeli kararı verildi.
Erişim engeli kararına rağmen X platformunun hesabı henüz Türkiye'den görünmez hale getirmediği ifade edildi. Bu nedenle Haluk Levent'in hesabına platform üzerinden erişim sağlanmaya devam edildiği belirtildi.
Son Dakika › Haluk Levent › Haluk Levent'in X hesabına erişim engeli getirildi - Son Dakika
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