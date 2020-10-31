Ham çelik üretimi eylülde arttı - Son Dakika

Ham çelik üretimi eylülde arttı

31.10.2020 16:23
Ham çelik üretimi eylülde arttı, System.String[]

Türkiye'nin ham çelik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 18 artarak 3,2 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 18 artarak 3,2 milyon tona yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), eylül ayı ve ocak-eylül dönemine ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ham çelik üretimi eylülde 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 18 artışla 3,2 milyon tona, ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 yükselişle 25,9 milyon tona çıktı.

Nihai mamul çelik tüketimi ise eylülde yıllık bazda yüzde 27,7 arttı ve 2,8 milyon tona yükseldi. Tüketim, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak 21,9 milyon ton oldu.

Dış ticaret verileri

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı eylülde miktar bazında yüzde 0,8 artarak 1,9 milyon tona çıkarken, değer bazında yüzde 3,9 azalışla 1,3 milyar dolara geriledi.

İhracat, ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 9,1 azalarak 15 milyon tona, değer bazında yüzde 14,7 azalarak 10,4 milyar dolara düştü.

İthalat, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 10,1 artışla 1,2 milyon tona, değer bazında ise yüzde 3 azalışla 881 milyon dolara indi.

İthalat, ocak-eylül döneminde yıllık olarak miktar bakımından yüzde 8,9 artışla 10 milyon ton, değer bakımından ise yüzde 4,9 azalarak 7,2 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın 9 ayında yüzde 161 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 144,4 olarak hesaplandı.

Öte yandan, Dünya Çelik Derneği, dünya ham çelik üretiminin bu yılın eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 156,4 milyon tona ulaştığını, yılın 9 ayında ise yüzde 3,2 azalarak 1,4 milyar ton seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye'nin çelik tüketimi ve üretim performansı ümit verici

Açıklamada yer alan sektör değerlendirmesinde, Türkiye'nin hazirandan itibaren artış trendine giren ham çelik üretiminin, eylülde de bu eğilimi koruduğu belirtildi. Kapasite kullanım oranının eylülde yüzde 78,2 olduğu, 9 aylık dönemde ise yüzde 69,8 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Türkiye'nin, ocak-eylül döneminde 25,9 milyon ton üretimle Almanya'yı geride bırakarak, dünyanın en büyük ham çelik üreticileri arasında 7. sıraya yükseldiği ve Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi konumuna ulaştığı bildirilerek şunlar kaydedildi:

"Türkiye bu konumuna yoğun koruma tedbirleri sebebiyle ihracatta yaşanan yüzde 10 civarındaki düşüşe rağmen ulaştı ancak ihracatımız düşerken ithalatımızın artması yüzünden Türk çelik sektörü, çelik tüketimindeki yüksek oranlı artışı kısmen değerlendirebildi. Bu artışın, ithalat yoluyla dışarıya transfer edilmesi rahatsızlık yarattı. AB'ye yönelik çelik ürünleri ihracatımız, yoğun koruma tedbirleri sebebiyle 2019'da yüzde 19,4 ve 2020'nin 9 ayında yüzde 24,9 gerileme gösterirken, ithalatımız 2019'da yüzde 4, 2020 yılının 9 ayında ise yüzde 0,8 artış gösterdi.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi ve tüketicisi konumundaki ülkelerden, AB'nin ham çelik üretiminin yüzde 17,9, Japonya'nın yüzde 19,1 ve ABD'nin yüzde 19,2 gerilediği dikkate alındığında, Türkiye'nin çelik tüketiminde ve üretiminde gösterdiği performans, gelecek için ümit verici bir gösterge niteliği taşıyor. Bu göstergenin önümüzdeki aylarda daha da iyileştirilebilmesi ve 2017 yılı rakamlarının da geride bırakılabilmesi için başta dahilde işleme rejimi olmak üzere, ithalatı teşvik eden mekanizmaların gözden geçirilmesine, ABD ve AB gibi ülkelerde ihracatı zorlaştıran korumacı uygulamaların kaldırılması yönündeki girişimlerin yoğunlaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır."

Avrupa Birliği, Dış Ticaret, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ham çelik üretimi eylülde arttı - Son Dakika Ekonomi


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