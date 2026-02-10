Hamas: Ateşkes İhlalleri Sürüyor - Son Dakika
Hamas: Ateşkes İhlalleri Sürüyor

10.02.2026 00:01
Hamas, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini ve arabuluculardan müdahale talep ettiğini açıkladı.

Hamas, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi "sahte bahanelerle" ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, arabuluculara ihlallerin durdurulması için müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in "sivil yerleşim yerlerini bombalayarak ihlallerini tırmandırdığını" ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "sahte bahaneler" kullanarak yaptığını vurgulayan Kasım, İsrail'in "Gazze Şeridi'nde sükunetin devam etmesi için çaba sarf eden arabulucuların ve garantör ülkelerin tüm gayretlerini hiçe saydığını" belirtti.

Kasım, arabuluculara ve garantör ülkelere "İsrail'i anlaşma ihlallerini durdurmaya zorlamaları" çağrısında bulundu.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda, Gazze'de Refah kentinin İsrail işgali altındaki bölgelerinde 4, İsrail ordusunun bulunmadığı bölgelerde ise 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, geçen haftalarda da tünellerden çıktıklarını iddia ettiği onlarca Filistinliyi Refah kentinde öldürdüğünü duyurmuştu.

Filistin ve uluslararası kaynaklarda, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana, İsrail ordusunun yüzlerce ihlalde bulunduğu, bu süreçte 581 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 1553 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

Anlaşmanın, İsrail'in 8 Ekim 2013'te başlattığı ve on binlerce Filistinlinin ölümüne, yüz binlercesinin yaralanmasına yol açan iki yıllık savaşı sona erdirdiği; ayrıca sivil altyapının büyük bölümünde ağır yıkıma neden olduğu ve Birleşmiş Milletler'e göre yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

