Son Dakika Haberleri: Hamas Lideri Heniyye : "Çocuk Katili Netanyahu'nun, Dünyadaki Mazlumların Destekçisi Erdoğan'a Dil...

Hamas Lideri Heniyye : "Çocuk Katili Netanyahu'nun, Dünyadaki Mazlumların Destekçisi Erdoğan'a Dil...

1 saat önce

Hamas lideri Heniyye : "Çocuk katili Netanyahu'nun, dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok"

Hamas Lideri Heniyye :
Hamas lideri Heniyye : "Çocuk katili Netanyahu'nun, dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:03 Kaynak: AA

Hamas, Benjamin Netanyahu, Güncel
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