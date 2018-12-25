Hamas Lideri Heniyye : "Çocuk Katili Netanyahu'nun, Dünyadaki Mazlumların Destekçisi Erdoğan'a Dil...
1 saat önce
Hamas lideri Heniyye : "Çocuk katili Netanyahu'nun, dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok"
Hamas
lideri Heniyye : "Çocuk katili Netanyahu
'nun, dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok"
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:03 Kaynak: AA
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