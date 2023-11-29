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Hamas Putin'in isteğini hemen kabul etti: 2 Rus rehineyi serbest bıraktılar - Son Dakika

Hamas Putin'in isteğini hemen kabul etti: 2 Rus rehineyi serbest bıraktılar

Rusya'nın talebi üzerine Hamas, elindeki 2 Rus rehineyi serbest bıraktı.

Hamas Putin\'in isteğini hemen kabul etti: 2 Rus rehineyi serbest bıraktılar
29.11.2023 - 18:27,  Güncelleme: 18:40
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Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda esir aldığı 2 rehineyi daha salıverdi. Rusya'nın talebi üzerine elinde bulunan iki Rus rehineyi serbest bırakan Hamas, gecenin ilerleyen saatlerinde 10 İsrailliyi de salıverecek. Öte yandan Hamas'ın bu hamlesine karşılık İsrail de elindeki 30 Filistinliyi serbest bırakacak.

2 RUS VATANDAŞINI SERBEST BIRAKTILAR

Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 6'ncı gününde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 2 yabancı uyruklu esiri daha serbest bıraktı. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın talebi üzerine 2 Rus esirin serbest bırakıldığı bildirildi. Rus esirlerin, Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcilerine götürülmek üzere kısa bir süre önce Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.

Hamas Putin'in isteğini hemen kabul etti: 2 Rus rehineyi serbest bıraktılar

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım'da saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. Bu kapsamda 4 gün boyunca Gazze'deki 51 İsrailli ve İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Varılan mutabakat kapsamında "insani ara" ve esir takası 2 gün daha uzatılmıştı. Bu çerçevede salı günü de 10 İsrailli ve 30 Filistinli esir serbest kalmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Hamas Putin'in isteğini hemen kabul etti: 2 Rus rehineyi serbest bıraktılar

7 EKİM'DEN BU YANA 386 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 15 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 244 Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas Putin'in isteğini hemen kabul etti: 2 Rus rehineyi serbest bıraktılar

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Güvenlik

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Son Dakika Güvenlik Hamas Putin'in isteğini hemen kabul etti: 2 Rus rehineyi serbest bıraktılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas Putin'in isteğini hemen kabul etti: 2 Rus rehineyi serbest bıraktılar - Son Dakika
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