Hamas'tan Barış Kurulu'na Çapraz Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamas'tan Barış Kurulu'na Çapraz Çağrı

23.01.2026 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Barış Kurulu'ndan İsrail'in ateşkes ihlallerini durdurmasını ve yardım girişine izin vermesini istedi.

Hamas, Barış Kurulu'na, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi bırakmaya ve bölgeye yardım ve barınma malzemelerinin girişine izin vermeye zorlaması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Konseyi'ni işgalin ihlallerini durdurma sorumluluğunu üstlenmeye ve başta yardım ve barınma malzemelerinin girişi, yardım ve yeniden yapılanma çalışmalarının başlatılması olmak üzere anlaşmanın şartlarına uymaya zorlamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, devam eden suçları durdurmak için herhangi bir gerçek baskı olmaması dolayısıyla İsrail'in Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi sonucu 484 kişinin yaşamını yitirdiği, 1297 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in, Amerikan düzenlemeleri ve garantileri doğrultusunda açıklananların aksine, ateşkes şartlarını aralıksız ihlal etmeye, Ulusal Komite'nin çalışmalarını aksatmaya ve engellemeye çalıştığı bir dönemde, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına bağlı kalacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Barış Kurulu'na Çapraz Çağrı - Son Dakika

ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 02:08:51. #7.11#
SON DAKİKA: Hamas'tan Barış Kurulu'na Çapraz Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.