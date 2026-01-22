Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki

22.01.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na katılmasını 'tehlikeli bir gelişme' olarak kınadı.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesini "adaletle çelişen tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği Gazze Barış Kurulu'na Netanyahu'nun katılmasına tepki gösterildi.

Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu'nun Barış Kurulu'na katılmasının kınandığı açıklamada, "Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesi adaletle çelişen tehlikeli bir gelişmedir." denildi.

Netanyahu'nun hala Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını baltalama çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de ateşkesin üzerinden 3 aydan fazla süre geçtiği halde Netanyahu, Gazze Şeridi'nde savunmasız sivilleri hedef almanın yanı sıra yerleşim yerlerini yıkma ve sığınma merkezlerini hedef alarak en barbarca ihlallere devam ediyor."

İstikrarı sağlamanın ilk adımı olarak İsrail ihlallerine son verilmesinin talep edildiği açıklamada, Netanyahu başta olmak üzere Gazze'ye dayatılan açlık ve toplu katliamlardan sorumlu İsraillilerin yargılanması talebinde bulunuldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'ın davetinin ardından Gazze planı kapsamında kurulan Barış Kurulu'na katılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika

Kağıthane’deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu ''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
Trump, Toyota CEO’su ile yaşadığı diyaloğu anlattı Trump, Toyota CEO'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı
Diego Simeone’den Galatasaray’ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
19:40
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 21:28:12. #7.11#
SON DAKİKA: Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.