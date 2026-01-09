Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, "HAMID-S" isimli kuru yük gemisinin Ege Gübre Limanı'ndan hava muhalefeti nedeniyle acil kalkışı sonrası karaya oturduğunu ve kaptanın talebiyle 18 denizcinin emniyetle tahliye edildiğini bildirdi.
Genel Müdürlüğün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gelişmelere ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "Ege Gübre Limanı'ndan hava muhalefeti nedeniyle acil kalkış yapan 'HAMID-S' isimli kuru yük gemisi karaya oturmuştur. Kaptanın talebiyle 18 denizci emniyetle tahliye edilmiştir. İncelemeler ve kurtarma planı hava müsaadeli olarak Aliağa Bölge Liman Başkanlığımızca gerçekleştirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Ekonomi › HAMID-S Gemisi Karaya Oturdu - Son Dakika
