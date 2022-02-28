Hamile yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Hamile yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama

28.02.2022 14:10
Hamile yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonun ardından mahkemeye çıkarılan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonun ardından mahkemeye çıkarılan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Fuhuş çetesinin elebaşılarından olduğu değerlendirilen N.K. isimli kadın, hamile olması ve düşük tehlikesi bulunması nedeniyle adli kontrolle serbest kaldı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 ay boyunca devam eden projeli operasyon, 19 adrese eş zamanlı yapılan baskınla son bulurken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı olarak tabir edilen tüfek, 1 adet av tüfeği ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 5'i kadın 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Fuhuşa teşvik, aracılık, yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, cinsel saldırı, insan ticareti ve silah kanununa muhalefet suçlarından Manavgat Adliyesine çıkarılırken, şüphelilerden 17'si tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Mahkemeye çıkarılanlardan eskort sisteminin kurucusu olduğu belirlenen A.Y., M.D., C.T., E.A., O.S., A.İ. (Yabancı uyruklu kadın), O.F., A.U., M.A. (Yabancı uyruklu erkek), M.G. (Yabancı uyruklu kadın), İ.Ö., O.Ç., L.M., K.S., F.C. (Türk kadın), T.K. (Türk kadın), V.K. tutuklandı. Çetenin elebaşılarından olduğu değerlendirilen Yabancı uyruklu N.K. isimli kadın hamile olması ve düşük tehlikesi bulunması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken B.K.'da adli kontrolle serbest kaldı.

(Arif Kaplan/ İHA)

Hamile yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama
Hamile yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama
Hamile yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama
Hamile yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, yürüyen merdivene çarparak durabildi Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, yürüyen merdivene çarparak durabildi

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hamile yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Rusya'nın SWIFT sisteminin dışına çıkarılması, ülkenin 400 milyar dolarına ulaşmasını engelleyebilir!
14:36 Bu devirde annene bile güvenmeyeceksin! Köpek saldırınca çocuğunu bırakıp kaçtı
14:30 Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?
14:29 Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılmıştı! Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı
14:25 Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki vatandaşlara seslendi: Trenler kalkacak, güvenliğinize dikkat ederek yetişin!
14:22 İsmail Kartal, Kasımpaşa karşılaşmasında Mesut Özil'e forma vermedi! Kritik maç için özel olarak hazırlıyor
14:22 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Alparslan, kuşatmayı kaldırabilecek mi?
14:10 Avrupa Rusya'nın saldırısı sonrası teyakkuzda: Ukrayna'ya hangi ülkeler, ne silahları gönderiyor? İşte o liste
13:56 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kendi fotoğrafının altına yorum yaptı: Uuuu fena!
13:49 Rusya Kiev'i kuşattı mı, kuşatmadı mı? Ukrayna hükümeti: Bunu sadece hayal edebilirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 14:51:55. #1.11#
SON DAKİKA: Hamile yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement