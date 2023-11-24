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Evde doğum yapan kadın ve bebeği ölü bulundu - Son Dakika

Evde doğum yapan kadın ve bebeği ölü bulundu

Konya'da hamileliğini çevresinden gizleyen ve 3 gün önce de iş yerinden izin alan 32 yaşındaki kadın, evde kendi imkanlarıyla doğum yapmasının ardından bebeğiyle birlikte evde ölü bulundu.

24.11.2023 - 00:52,  Güncelleme: 00:58
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Konya'da yakınlarının haber alamadığı H.A.'nın (32), evinde doğum yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte öldüğü ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre H.A.'nın hamileliğini çevresinden gizlediği, ölü doğan bebeği odasına bırakıp banyoya gittiğinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Hamileliğini çevresinden gizleyen kadın, evde kendi imkanlarıyla doğum yapmasının ardından bebeği ile ölü bulundu

BEBEK VE KADININ CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 6'ıncı katında ortaya çıktı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan H.A.'dan yakınlarının haber alamaması üzerine polise ihbarda bulundu. Eve gelen polis, H.A.'nın yatak odasında bebek cesediyle karşılaştı. H.A.'nın ise banyoda cansız bedeni bulundu.

Hamileliğini çevresinden gizleyen kadın, evde kendi imkanlarıyla doğum yapmasının ardından bebeği ile ölü bulundu

KENDİ İMKANLARIYLA DOĞUM YAPMIŞ

Sağlık görevlilerinin ilk belirlemelerine göre, H.A.'nın doğumdan birkaç gün önce bebeğinin karnında öldüğü, bu sabah da kendi imkanlarıyla doğum yaptıktan sonra gittiği banyoda yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Hamileliğini çevresinden gizleyen kadın, evde kendi imkanlarıyla doğum yapmasının ardından bebeği ile ölü bulundu

HAMİLELİĞİNİ ÇEVRESİNDEN GİZLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

İddiaya göre H.A.'nın hamileliğini çevresinden gizlediği, 3 gün önce de iş yerinden izin alıp, aile hekiminden rapor alarak evde dinlendiği öğrenildi.

Evde ölü bulunan H.A. ve bebeğin cansız bedenleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Konya, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Evde doğum yapan kadın ve bebeği ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evde doğum yapan kadın ve bebeği ölü bulundu - Son Dakika
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