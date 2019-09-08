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Hamit altıntop: sabırlı kalmak önemli

21 dakika önce

"Böyle isimleri el üstünde tutacağımıza, maalesef zor durumda bırakabiliyoruz"Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın Andorra'yı 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Hamit altıntop: sabırlı kalmak önemli, System.String[]

"Böyle isimleri el üstünde tutacağımıza, maalesef zor durumda bırakabiliyoruz"

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın Andorra'yı 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.
Önemli ve güzel bir galibiyet aldıklarını aktaran Altıntop, "Oynadığımız futbol güzeldi. Doğruları yaptık ve sonunda golü bulduk. Andorra'nın nasıl oynayacağını biliyorduk. Güzel bir oyunla istediğimiz 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Hata yapmadan devam etmek önemliydi. Şimdi Moldova maçına odaklanacağız. Bunlar (Golün 89'uncu dakikada gelmesi) olacak. Önemli olan istediğini alabilmek. Burada sabırlı kalmak önemli. Hocanın değişiklikleri vardı. Ozan'ın golü atması hocanın doğru hamle yaptığını gösteriyor. İzlanda'ya kaybettikten sonra galibiyetle başlamak önemliydi" dedi.
"BÖYLE İSİMLERİ EL ÜSTÜNDE TUTACAĞIMIZA, MAALESEF ZOR DURUMDA BIRAKABİLİYORUZ"
Hakan Çalhanoğlu'nun performansını değerlendiren Altıntop, şöyle konuştu: "Hakan'ın çok değerli bir silah olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada eleştiri olacaktır. Beklentiler yüksek olduğu için eleştiri vardır. Farklı pencereden bakmak lazım. Sonuçta herkes Hakan'ın şutlarını ve frikiklerini özlüyordur. Bunları olumsuz tarafa çekmemek lazım. Oynadığı takım ve forma numarası belli. Bunların kıymetini bilelim. Böyle isimleri el üstünde tutacağımıza, maalesef zor durumda bırakabiliyoruz. Bunları artık aşmamız lazım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hamit Altıntop'un açıklamaları


Türkiye Futbol Federasyonu, Hamit Altıntop, Andorra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:09 Kaynak: DHA
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