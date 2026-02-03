Hamnet Filminin Basın Gösterimi Yapıldı

William Shakespeare'in hayatını kaybeden oğlunun hikayesini merkeze alan "Hamnet" filminin basın gösterimi, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Chloe Zhao'nun üstlendiği film, yazar Maggie O'Farrell'ın aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlandı.

Film, Shakespeare'in özel yaşamına odaklanarak, oğlunun ölümü sonrası ailesinin yaşadığı derin yas sürecini ve bu kaybın edebi üretimle olan ilişkisini ele alıyor.

"Bu bir Shakespeare biyografisi değil"

Gösterimin ardından filmi AA muhabirine değerlendiren sinema yazarı Atilla Dorsay, "Filme bayıldım. Çünkü edebiyat dünyası William Shakespeare'i gelmiş geçmiş en büyük yazar olarak bilir. Bu bir Shakespeare biyografisi ya da edebi bir eser de değil. Fantastik öğeler de var. Buna rağmen film, çok iyi bir oyunculukla Shakespeare edebiyatının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 'To be, or not to be, that is the question.(Olmak ya da olmamak, işte mesele bu)' Hamlet'ten gelen o bölüm belki bütün edebiyatın en önemli, kalıcı mısralarından biri." ifadelerini kullandı.

Dorsay, izleyicilerin filmi gördükten sonra kitabı alacaklarını ya da tiyatroda Hamlet'i görmek isteyeceklerine işaret ederek, "Buna karşılık çok klasik bir edebi uyarlama değil. Oyuncuların hepsi çok iyi. Hamlet'in çocukluğu da var. Ben çok sevdim." diye konuştu.

Sinema yazarı Kerem Akça ise filmin görüntü yönetimi, müzikleri ve kurgusuyla çok başarılı bir iş olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Film, baştan sona büyülüyor. Jessie Buckley'ın başrol olması değerli. 'Shakespeare in Love' da 1990'ların sonunda gösterilen Shakespeare'e dair film ve Oscar kazanmıştı. Orada da öyle bir yaklaşım vardı. Jessie Buckley çok başarılı, Oscar'ı alacak, net olarak onu söyleyebiliriz. Onun haricinde 'Hamnet', BAFTA'da en iyi filmde iddialı olabilir. Oscar'da net bir şey söyleyemeyiz."

Film hakkında

Filmin oyuncu kadrosunda Jessie Buckley'in (Agnes Hathaway) yanı sıra Paul Mescal (William Shakespeare), Emily Watson, Joe Alwyn, Jacobi Jupe, Noah Jupe ve David Wilmot yer alıyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Lukasz Zal üstlenirken, müzikler Max Richter imzası taşıyor. Yapımcılığını ise 20th Century Studios yürütüyor.

Edebiyat tarihinin trajedilerinden "Hamlet"in ardındaki gerçek kayba odaklanan filmin konusu kısaca şöyle:

"16. yüzyıl İngiltere'sinde geçen filmde, Stratford-upon-Avon'da yaşayan William Shakespeare ile eşi Agnes'in aile yaşamı anlatılıyor. Agnes hakkında köyde dolaşan söylentilere rağmen çift evlenir ve üç çocuk sahibi olur. Oyun yazarı olma hayaliyle Londra'ya giden Shakespeare, ailesinden ayrılmak zorunda kalır. Ülkeyi etkisi altına alan veba salgını sırasında, çiftin 11 yaşındaki oğlu Hamnet'in hayatını kaybetmesi, ailenin yaşamında derin bir kırılmaya yol açar."

Hamnet, 6 Şubat'tan itibaren sinemalarda izleyiciyle buluşacak.