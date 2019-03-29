Son Dakika Haberleri: Hamza Dağ'dan Teşkilatlara "Sandığa Sahip Çıkın" Çağrısı

Hamza Dağ'dan Teşkilatlara "Sandığa Sahip Çıkın" Çağrısı

51 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in 30 ilçesi için hazırlanan ayrı videoları AK Parti'nin kentteki tüm üyelerine göndererek "sandığa sahip çıkın" çağrısı yaptı.

Hamza Dağ'dan Teşkilatlara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in 30 ilçesi için hazırlanan ayrı videoları AK Parti'nin kentteki tüm üyelerine göndererek "sandığa sahip çıkın" çağrısı yaptı.

Hamza Dağ, İzmir'de AK Parti üyesi yaklaşık 425 bin kişiye gönderdiği videolu mesajında seçime bir gün kala ve seçim günü yapılacaklara ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Dağ, her ilçenin ismini söyleyerek başladığı mesajında, pazar günü yapılacak yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesinde Nihat Zeybekci'nin, ilçelerde ise Cumhur İttifakı adayının desteklenmesi için bir kişinin daha ikna edilmesi için çaba gösterilmesini istedi.

Seçim günü de sandıkların boş bırakılmamasını tavsiye eden Dağ, "Pazar günü sandıklar kapanıp sonuç tutanaklarını alıncaya kadar sandıkları boş bırakmayalım. Gecenin ilerleyen saatlerinde de inşallah zaferimizi hep birlikte kutlayalım." çağrısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:17 Kaynak: AA

Nihat Zeybekci, İzmir, AK Parti, Hamza Dağ, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:08:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamza Dağ'dan Teşkilatlara "Sandığa Sahip Çıkın" Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]