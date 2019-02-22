Son Dakika Haberleri: Hamza Dağ: "(Tunç Soyer) Biz Bile Bu Kadar Eleştirmedik"

Hamza Dağ: "(Tunç Soyer) Biz Bile Bu Kadar Eleştirmedik"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in, mevcut yönetimi eleştirdiğini belirterek, "İzmir'in 15 yıldır çok kötü bir şekilde yönetildiğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in, mevcut yönetimi eleştirdiğini belirterek, "İzmir'in 15 yıldır çok kötü bir şekilde yönetildiğini ifade etti. Biz bile bu kadar eleştirmedik, bu kadarını söylemedik. Bunu seçilmiş olanlara bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Ödemiş'te vatandaşlarla bir araya geldi.

Küçük Menderes Havzası'nda bulunan ilçelerde seçim çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Dağ, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'e yönelik eleştiride bulundu.

Soyer'in katıldığı bir toplantıda kentin içinde bulunduğu durumu "takdiriilahi değil takdiriidari" olarak tanımladığını ve "İzmir'in kalp masajına ihtiyacı olduğunu" ifade ettiğini kaydeden Dağ, şöyle konuştu:

"Bizim, Aziz Bey'in kişiliği, kimliği ile ilgili olumsuz herhangi bir eleştirimiz olmadı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, İzmir'in 15 yıldır çok kötü bir şekilde yönetildiğini ifade etti. Biz bile bu kadar eleştirmedik, bu kadarını söylemedik. Bunu seçilmiş olanlara bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Bu siyaset tarzının İzmir için faydalı bir tarz olmadığını düşünüyoruz."

Dağ, İzmirlilerin bu dönem AK Parti'yi hem büyükşehir belediyesinde hem de ilçe belediyelerinde tercih edeceğini, 31 Mart'tan sonra sorumluluklarının daha da artacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:58 Kaynak: AA

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