Hamzalı'da 23 Şehit İçin Anma Töreni
Yerel

Hamzalı'da 23 Şehit İçin Anma Töreni

Hamzalı'da 23 Şehit İçin Anma Töreni
05.01.2026 16:18
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsal Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK saldırılarında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi törenle anıldı.

Şehitleri anma programı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası programda konuşan şehit yakını Muhsin Çiçek, Hamzalı'da yaşananların milletin hafızasında derin yaralar açtığını belirterek, 1 Ocak 1995'te biri köy koruyucusu olmak üzere 20 vatandaşın şehit edildiğini, aynı yılın Mart ve Haziran aylarında ise üç vatandaşın daha şehit edilmesiyle Hamzalı'nın toplam 23 evladını toprağa verdiğini hatırlattı. Çiçek, silahsız ve savunmasız insanların, kundaktaki masum bebeklerin dahi hedef alındığını vurgulayarak, bu vahşeti gerçekleştirenleri ve teröre destek verenleri nefretle lanetledi. Aziz milletin Çanakkale'den Dumlupınar'a uzanan ortak mücadele ruhuna dikkat çeken Çiçek, vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik hiçbir kirli planın başarıya ulaşamayacağını ifade etti. Kulp İlçe Kaymakamı Burak Akeller ise, Hamzalı'daki katliamın yalnızca bir köyün değil, tüm Türkiye'nin yüreğinde derin bir yara açtığını söyledi. O gün masum insanların hunharca katledildiğini dile getiren Akeller, terörün kirli yüzünün tarihe kazındığını belirtti. Şehitliğin inançta en yüce mertebelerden biri olduğunu vurgulayan Akeller, şehit ailelerinin devlet için ne kadar kıymetli olduğunu ifade ederek, devletin kapısının ve gönlünün her zaman şehit yakınlarına açık olduğunu söyledi. Anma programına Kulp İlçe Kaymakamı Burak Akeller, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Mesut Tekin'in yaptığı duanın ardından program, Hamzalı köylülerince şehitlerin aziz hatırasına ithafen düzenlenen öğle yemeğiyle sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Hamzalı, Terör, Yerel, Çocuk, Kulp, PKK

