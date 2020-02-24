Hanau halkı Alman ırkçının öldürdüğü 9 kişiyi çiçeklerle andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hanau halkı Alman ırkçının öldürdüğü 9 kişiyi çiçeklerle andı - Son Dakika

Hanau halkı Alman ırkçının öldürdüğü 9 kişiyi çiçeklerle andı

7 saat önce

Almanya'da Alman ırkçı Tobias Rathjen'in öldürdüğü 4'ü Türk 9 kişi Hanaulular tarafından bugün de çiçeklerle anıldı.

Almanya'da Alman ırkçı Tobias Rathjen'in öldürdüğü 4'ü Türk 9 kişi Hanaulular tarafından bugün de çiçeklerle anıldı.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta 4'ü Türk, 9 kişi Alman ırkçı tarafından katledilmişti. Hanau kentinde bulunanlar, hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor. Saldırının gerçekleştirdiği alanda bir araya gelen vatandaşlar, Heumarkt ve Marktplaz'daki tarihi Grimm Kardeşlerin Anıtı'na mum yaktı ve çiçek bıraktı. Farklı dinlere mensup ziyaretçiler kendi inançlarına göre dua ederek hayatını kaybedenlerin yasını tuttu. Irkçılığı kınayan sloganların yazılı bulunduğu afişleri de olay yerine bırakan Hanaulular, tepkilerini dile getirdi. Ziyaretçilerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi Heumarkt ve Kurt-Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlenmişti. Yaşları 21 ile 44 arasındaki 9 kişiyi öldüren 43 yaşındaki Tobias Rathjen, saldırının ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi Gabrielle Rathjen'i ve daha sonra kendisini öldürmüştü. Saldırıda Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz adlı Türk vatandaşları ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afgan) hayatını kaybetmişti.

Hanau'da yaşları 21 ile 44 arasında 9 kişiyi öldüren 43 yaşındaki Tobias Rathjen saldırının ardından evine giderek, 72 yaşındaki annesini daha sonra kendisini öldürmüştü. Dün de Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısını protesto etmek için sivil toplum kuruluşları öncülüğünde toplanan binlerce kişi, "Teröre ve İslam düşmanlığına karşı" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirmişti.

(Mehmet Koca/İHA)

Hanau halkı Alman ırkçının öldürdüğü 9 kişiyi çiçeklerle andı

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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