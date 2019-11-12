Son Dakika Haberleri: Hande Erçel: Çok iyi partner olduk
Son Dakika Magazin Hande Erçel: Çok iyi partner olduk

Hande Erçel: Çok iyi partner olduk

6 saat önce

Oyuncu, başrolü Buğra Gülsoy'la paylaştığı dizide, babasının intikamını almak için mafya ailesi Alpanlar'ın içine sızan, ancak Kartal Alpan'a aşık olunca duygularıyla mücadele etmeye başlayan Azize karakterini canlandırıyor.

Hande Erçel: Çok iyi partner olduk, System.String[]

Oyuncu, başrolü Buğra Gülsoy'la paylaştığı dizide, babasının intikamını almak için mafya ailesi Alpanlar'ın içine sızan, ancak Kartal Alpan'a aşık olunca duygularıyla mücadele etmeye başlayan Azize karakterini canlandırıyor.


Hande Erçel, intikam isteği ve aşkı arasında kalan Azize'nin öyküsünü konu alan dizi için heyecanlı: "Senaryoyu ilk okuduğumda çok heyecanlandım. Tarih yaklaştıkça heyecanımız daha da çok artıyor. Buğra'yla da ilk defa bir projede bir araya geliyoruz, çok iyi partner olduk."

Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Kartal, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:48 
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