Hande Erçel: Çok iyi partner olduk
6 saat önce
Oyuncu, başrolü Buğra Gülsoy'la paylaştığı dizide, babasının intikamını almak için mafya ailesi Alpanlar'ın içine sızan, ancak Kartal Alpan'a aşık olunca duygularıyla mücadele etmeye başlayan Azize karakterini canlandırıyor.
Oyuncu, başrolü Buğra Gülsoy'la paylaştığı dizide, babasının intikamını almak için mafya ailesi Alpanlar'ın içine sızan, ancak Kartal Alpan'a aşık olunca duygularıyla mücadele etmeye başlayan Azize karakterini canlandırıyor.
Hande Erçel, intikam isteği ve aşkı arasında kalan Azize'nin öyküsünü konu alan dizi için heyecanlı: "Senaryoyu ilk okuduğumda çok heyecanlandım. Tarih yaklaştıkça heyecanımız daha da çok artıyor. Buğra'yla da ilk defa bir projede bir araya geliyoruz, çok iyi partner olduk."
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:48
Şovmen Mehmet Ali Erbil'in omuriliğinden sıvı alınacak Aslıhan Gürbüz, kendisine taciz mesajları atan takipçisini ifşa etti Fenomen Danla Bilic'ten itiraf: Alkol bağımlısı oldum ve bir erkeği dövmek için tahrik ettim Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik araç hediye etti