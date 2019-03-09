Son Dakika Haberleri: Hande Yener Efeler'i Coşturdu

Hande Yener Efeler'i Coşturdu

1 saat önce

Efeler Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen halk konserinde Efeler halkı unutulmaz bir gece yaşadı.

Hande Yener Efeler'i Coşturdu, System.String[]
Efeler Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen halk konserinde Efeler halkı unutulmaz bir gece yaşadı. Ünlü popçu Hande Yener'in sahne aldığı halk konserine 55 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Günün duyarlılığının tam anlamıyla oluşmasını sağlamak, hassasiyeti öne çıkarmak adına eski otogar alanında düzenlenen halk konserinde sahne alan Hande Yener, performansıyla izleyicileri büyüledi.

Ünlü şovmen Hakan Doğanay konserin sunuculuğunu yaparken ünlü popçu Hande Yener dansçılarıyla renklendirdiği konserde iki saat boyunca eski ve yeni birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Hande Yener muhteşem sahne şovları ve olağanüstü performansı ile alanı hınca hınç dolduran 55 bin kişinin kalbini bir kez daha fethetti.

Konser öncesi alana gelen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Aydın Aydın olalı, Efeler Belediyesi Efeler olalı böylesine bir güzellik, böylesine bir akşam görmedi" diyerek vatandaşları selamladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Özakcan, vatandaşlara sahneden karanfil dağıttı. Daha sonra Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve eşi Gülay Özakcan konseri vatandaşların arasında izledi.

İzmir'den kendisini dinlemek üzere konsere gelen hayranını sahneye davet eden Hande Yener, tüm hayranları adına gence sarıldı ve öptü. Engelli hayranlarının yanında çocuk hayranlarını da sahneye alan Yener, samimi ve sempatik tavırları ile beğeni topladı.

Kendisini Efeler halkıyla buluşturan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a teşekkür eden Hande Yener, Efeler'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Özakcan'da ünlü şarkıcıyı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Yener'e içerisinde incir, zeytinyağı ve Efeler ilçesini tanıtan ürünlerin yer aldığı hediyeler ile çiçek takdim etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:49 Kaynak: İHA

Mehmet Mesut Özakcan, Dünya Kadınlar Günü, Hande Yener, Efeler, Magazin
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