Hanım Altıntaş\'tan Polislere El Emeği Çorap

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Hanım Altıntaş, soğuk hava şartlarında nöbet tutan polislere elleriyle ördüğü çorapları hediye etti.

İlçeye bağlı Yavuzselim mahallesinde ikamet eden 71 yaşındaki Hanım Altıntaş, soğuk hava şartlarında nöbet tutan güvenlik güçlerine el emeği, göz nuru örmüş olduğu çorapları hediye etti. Ördüğü çorapları İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin'e teslim eden Hanım Altıntaş, tüm güvenlik güçlerine de hayır dualarda bulundu.

Tomarza İlçe Emniyet Amiri Şahin ise; "Bizlere milli mücadele dönemindeki kadın kahramanlarımızın gayret ve fedakarca davranışlarını hatırlatan Hanım Teyzemizin şahsında, böylesi kıymetli tüm büyüklerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyor, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" dedi. - KAYSERİ