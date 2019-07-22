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Hannover Fairs / Kühnel: Ekonomideki ivmede fuarların rolü büyük olacak

1 saat önce

Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, Türkiye ekonomisinin, 2020 yılından itibaren "önemli bir çıkış" yakalayacağını belirterek, "Bu ivmenin artmasında uluslararası sanayi fuarlarımız büyük rol oynayacak" dedi.

Hannover Fairs / Kühnel: Ekonomideki ivmede fuarların rolü büyük olacak, System.String[]
Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, Türkiye ekonomisinin, 2020 yılından itibaren "önemli bir çıkış" yakalayacağını belirterek, "Bu ivmenin artmasında uluslararası sanayi fuarlarımız büyük rol oynayacak" dedi.
Geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan eko-sistemi bir araya getirmeyi amaçlayan WIN EURASIA, 2020 yılında Türkiye'nin sanayi ürünleri ihracatında stratejik öneme sahip olan sektörlere odaklandı.
Kühnel, 12 Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde -15 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek fuarda sac işleme, metal kesme ve şekillendirme sektörlerinde ileri teknolojili, endüstriyel ve ticari uygulamalara geniş yer ayırdıklarını ve bu alanda Makine İmalatçıları Birliği ile özel işbirliği geliştirdiklerini belirtti ve ekledi:
"Türkiye, reel ekonomiyi güçlendirme ve ileri teknolojili üretime geçme yolunda önemli bir aşamadan geçiyor. Endüstriyel üretim yapan işletmelere sunulan teşvikleri, üretime ve ihracatı artırmaya yönelik atılan adımları çok önemli buluyoruz."
Makina İmalatçıları Birliği (MİB)  Genel Sekreteri M. Nail Türker de şunları söyledi:
"Ülkemizin makine sektörü ihracatımızda önemli bir pay almakta ve her geçen gün payını arttırmaktadır. Küresel rekabette önemli işlere imza atan imalatçılarımızın başarısını daha da arttırmak ve küresel pazarda daha fazla yer edinmelerine katkıda bulunmak için uluslararası sektörel fuarları daha iyi değerlendirmeye önem veriyoruz. Makine imalat sanayiinin temeli altı alt uzmanlık sektörünü birleştiren WIN EURASIA 2020, bu yönde imalatçılarımıza geniş yelpazesi ile ciddi katkı sağlayacaktır."
Sanayide Dijitalleşme başlığına özel bir yer ayrılan WIN EURASIA'da yerli ve yabancı firmalar son teknoloji ürün ve hizmetlerini İstanbul'da tanıtabilecek. Fuarda, uluslararası firmaların; robot, otomasyon teknolojisi, bilişim çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformları da sergilenecek. (Fotoğraflı)


Hannover, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:11 Kaynak: DHA
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