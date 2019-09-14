Son Dakika Haberleri: Hanönü Belediyesinden aşure ikramı
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Hanönü Belediyesinden aşure ikramı

1 saat önce

Hanönü Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Hanönü Belediyesinden aşure ikramı, System.String[]

Hanönü Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

İlçede Merkez Camisi ve Halime Hatun Camisi önünde düzenlenen etkinlikte belediye çalışanları tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, muharrem ayının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu vurgulayan Uçar, "Aşure birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan, çok lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bugünün anlamı çok değerlidir. Bu sebeple camilerimizde vatandaşlarımıza aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmeye çalıştık." dedi.

Serkan Uçar, Hanönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:10 Kaynak: AA
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