Hanönü'de halk toplantısı yapıldı

Hanönü ilçesinde halk toplantısı düzenlendi.

Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşların sorunlarıyla ilgili istişarede bulunularak çözüm yolları tartışıldı.

Toplantıya başkanlık eden Taşköprü Kaymakamı ve Hanönü Kaymakam Vekili İbrahim Çenet, vatandaşların eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı ve kişisel sıkıntılarıyla ilgili ellerinden geldiğince çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Kış hazırlıklarının yapılması gerektiğini anlatan Çenet, "Havalar güzel ve sıcak gidiyor ama kış önümüzde bizleri bekliyor. Şimdiden kışa hazırlıklarımızı tamamlamış olmalıyız, aracımız arızalı, ekipmanımız yok, ekibimiz hazır değil gibi mazeretler istemiyorum." dedi.

Toplantıya, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Üstçavuş İsa Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, kamu kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile muhtarlar katıldı.