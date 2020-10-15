Hanönü'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü istikametinden Hanönü'ye gitmekte olan Hüseyin Ş. idaresindeki 37 BM 880 plakalı otomobil karşı yönden gelen Memiş Ş. idaresindeki 37 LL 226 plakalı römorklu traktöre çarptı. Otomobil kazanın etkisiyle arkadan gelen Neslihan Ö. idaresindeki 06 DE 0747 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Hüseyin Ş. aracın içinde sıkıştı. Taşköprü'den gelen itfaiye aracı ve ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Sürücü Hüseyin Ş. ağır yaralı olarak ve aynı araçta bulunan Turan Tuzsuz yaralı olarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - KASTAMONU