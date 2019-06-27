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Hanönü'den kısa kısa

1 saat önce

Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.

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Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.
Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu konferans salonundaki toplantıda, vatandaşların sorunlarıyla ilgili istişarede bulunularak çözüm yolları tartışıldı.
Toplantıda, yaz mevsiminin gelmesinden dolayı köylerdeki hırsızlık ve asayiş olaylarına karşı köy giriş çıkışlarına kamera sistemleri takılması, yabancı kişilere karşı dikkatli olunması, son dönemde yaşanan asayiş olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin artırılması ve kırsal alanlardaki desteklemelerle ilgili bilgi verildi.
Programa, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
- Güvenlik toplantısı
Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık toplantı salonundan düzenlenen toplantıda, okul güvenliği konuları, köy giriş çıkışlarına kamera takılması, sokak hayvanlarının aşılarının yapılarak barınaklara bırakılmaları, kişiler arasında bulunan husumetlerin iletişim yoluyla giderilmesi hususları değerlendirildi.
Kaymakam Hasan Doğan başkanlığında haziran ayı eğitim toplantısı da gerçekleştirildi.
Toplantıda liselere geçiş ve üniversite tercihleri öncesinde öğrencilere rehberlik edecek kurulların oluşturulması, okulların kapanması nedeniyle okul çevrelerinin temizlik ve düzenlemelerinin nasıl yapılacağı konuları görüşüldü.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:02 Kaynak: AA
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