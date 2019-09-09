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Hanönü'den kısa kısa

1 saat önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, 13. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, 13. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Abdurrahman Karakaya, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Sinan Çelebican, İlçe Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Eminoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "13. etap tebliğe göre çiftçilerimiz gübre römorku, balya, silaj, sıyırıcı, yem karma, yem ezme, yem kırma makinesi, süt soğutma tankı, süt sağım sistemleri, fırça, suluk yemlik, yatak, padok sistemleri, travay, çadır, ahır, arıcılık malzemeleri, güneş enerji panelleri gibi yatırımlarında proje karşılığı yüzde 50 hibeden yararlanacaktır." dedi.

- Kuşburnu köylülerin geçim kaynağı oldu

Hanönü ilçesinde, doğada yetişen kuşburnu ile bahçelerde yetişen kızılcık köylüler için ek gelir kapısı oldu.


İlçede her yıl bu mevsimde kuşburnu toplayarak evinin mutfak ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Hanife Gökırmak, "Eşimle birlikte her yıl toplayıp pazarda satıyoruz. Bunun yanı sıra kızılcık da satarak evimizin birtakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kuşburnu toplaması çok zahmetli bir iş." dedi.

Kastamonu, Hanönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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