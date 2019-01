Hanzade Doğan Boyner, Davos'ta Dijital Dönüşümü Anlattı

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Hepsiburada'nın dijital alandaki çalışmalarının dünyaya örnek olabilecek başarıya ulaştığını belirterek, "Bir kez daha gördüm ki, sektör ve Türkiye olarak hiç de geride değiliz, dünyaya örnek olabilecek gelişmeleri paylaşıyor durumdayız.

Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) düzenlenen "Dijital Ekosistemler Dünyasında Şirket Teorisi" başlıklı panelde Hepsiburada'nın başarısını örneklerle anlatan Boyner, panelin arından AA muhabirlerinin sorularını cevapladı.



İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen WEF'in bu yılki zirvesinin "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla yapıldığını hatırlatan Boyner, zirvede Hepsiburada'nın dijital dönüşümde öncü çalışmalarını anlattığını kaydetti.



Boyner, "Zirvede dünyadaki gelişim, teknolojik değişimler, çevre ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi konular her yıl farklı bir başlık altında tartışılıyor. Ben de Davos'ta farklı platformlarda Türkiye'nin yeni ekonomisinin bu konudaki büyük potansiyelini anlatarak, perakendenin dijital dönüşümüne nasıl öncülük ettiğimizi, Hepsiburada'nın çalışmalarından ve projelerinden örnekler vererek paylaştım." dedi.





Türkiye'nin dijital dönüşümünü, devletimizin bu konudaki vizyon ve öncü bakış açısını da ele alarak tüm dünyaya anlattıklarını aktaran Boyner, "Dijital platformlar ve dijitalleşme ekosistemi, 'radikal müşteri odaklılık', 'girişimci kültür ve organizasyonel çeviklik', 'iş birliği ve rekabetin yeni yolları' ve 'teknoloji' başlıklarına değinirken ben de bir kez daha gördüm ki, sektör ve Türkiye olarak hiç de geride değiliz, dünyaya örnek olabilecek gelişmeleri paylaşıyor durumdayız." değerlendirmesini yaptı.



"Kurumların dijital nesli anlaması gerekiyor"



Dünyanın en etkili siyasi ve iş dünyasının liderlerinin katıldığı Türkiye'nin alınan tedbirlere hızlı cevap veren ve ibreyi kolayca pozitife çevirebilen dinamik bir ülke olduğuna dikkati çeken Boyner, "Bu sebeple devletimiz tarafından atılan adımların çok olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. E-ticaretin lider platformu olarak ülkemiz ve bölgede fark yaratmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.



Boyner, dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte, sektör ayrımı yapılmaksızın tüm şirketlerin dijital dönüşüme ayak uydurmasının önemine dikkati çekti.



Türkiye'nin bu konuda gerekli adımları attığını belirten Boyner, "yeni dünya"da ülke olarak başarılı olmaya devam etmek için, her sektör ve şirketin kendi dijital dönüşüm haritasını çıkararak uygulaması gerektiğini kaydetti.





Dijital neslin hem ticareti şekillendirdiğini hem de şekillendirdikleri dünyada nerenin müşterisi olacaklarına kendilerinin karar verdiğini anlatan Boyner, "Kurumların dijital nesli ve değişen dijital çağı çok iyi anlaması gerekiyor." dedi.



"Dünyaya baktığımızda geride değiliz"



"Biz Türkiye olarak dünyada, Hepsiburada platformu gibi yerli ve milli platforma sahip olan nadir ülkelerden birisiyiz." diyen Boyner, Hepsiburada'nın "dijitalin içine doğmuş" ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden bir online perakende şirketi olduğunu söyledi. Boyner şöyle konuştu:



"Hepsiburada'da en üst düzey kadromuzdan başlayarak her kadememizde ve ekosistemimizi de dahil edecek şekilde sürekli dijitalleşmenin önemine ve yol haritasına vurgu yapıyoruz. Ülkemizdeki küçük ve orta büyüklükteki şirketler başta olmak üzere, girişimcilerin dijital ekonomiye katılımını teşvik ediyoruz. Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak yapıcı iş modelimiz ve pazar yerimizle yaklaşık 17 bin perakendeci işletmeyle el ele ülkemizdeki e-ticaret ekosisteminin büyütmeye devam ediyoruz.



Türkiye'nin perakende sektörünün alanın da dijital dönüşümü sürükleyen sektörlere öncülük edebileceğini görüyoruz. Dünyaya baktığımızda geride değiliz. Aksine çok hızlı bir büyüme içerisindeyiz ve örnek teşkil edecek uygulamalara imza atıyoruz."



"2023 yılında 250 milyar TL'lik bir pazar hacmi öngörüyoruz"



Boyner, tüm iş kollarında etkisini hissettiren dijitalleşmenin, genç nüfus artışı ve internet kullanımının artması gibi etkenlerle, dünyada ve Türkiye'de e-ticaret sektörünü hızla büyüttüğünü ifade ederek, Türkiye'de e-ticaret pazarının yıllık yüzde 35 bandında büyümeye devam ettiğini aktardı.



Boyner şunları söyledi:



"2018 yılında sektör yine iyi bir büyüme kaydetti ve yıl sonunda yaklaşık 30 milyar TL'lik bir hacme eriştiği tahmin ediliyor. Tatil, seyahat ve şans oyunları pazarı hariç... Bu büyüme çerçevesinde perakendenin toplam perakende içindeki payının yüzde 5'e yükseldiğini tahmin ediyoruz. Türkiye'nin bu müthiş potansiyeli nedeniyle 2023 yılında 250 milyar TL'lik bir pazar hacmine erişeceğini öngörüyoruz. Bu da sağlıklı, dengeli 10 kat büyüme anlamına geliyor.



E-ihracat pazar büyümesine katkı sağlayacak, bu süreçte Türk markaları dünya pazarlarında daha çok yer alacak. Bu süreçte, Türkiye'nin lider e-ticaret platformu ve dijital dönüşümün öncüsü olarak, e-ticaret ekosisteminin gelişmesine ülkemizin dijital ekonomisinin büyümesine katkımızı var gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz."



"Birçok konuda bütünleşik çözümler sunmaya hazırız"



Hepsiburada olarak 2018 yılını sektör ortalamasının üzerinde, yüzde 60 büyümeyle kapattıklarını aktaran Boyner, önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde hız kesmeden büyümeyi sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.



Şimdiye kadar olduğu gibi, 2019 yılında da müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Boyner, "Ar-Ge, lojistik ve teknoloji alanlarındaki yatırımlarımızla ekosisteme katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Pazar yeri modelimizle birlikte 2023'te 50 binden fazla işletme ve yeni girişim, işlerini bizimle e-ticarete taşıyarak büyütecek." bilgilerini verdi.



Boyner, yerli ve milli politikasını destekleyen aksiyonları sürdüreceklerini dile getirerek, yerli üretici ve ürünlerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını anlattı.



Türkiye'nin iç ve dış ticaretini e-ticaret modeliyle destekleyeceklerini kaydeden Boyner, 2019'da hem işletmelerin hem de ülke ekonomisinin gelişimine ivme katacak yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.



Boyner, rekabetçiliklerini güçlü tutabilmek için e-ihracatı kolaylaştıracaklarını ifade etti ve 2019 projelerine ilişkin şu bilgileri verdi:



"Ülkemizin ihracat strateji ve hedeflerine uygun olarak, özellikle daha önce e-ihracat yapmamış küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere tüm Türkiye'deki işletme ve girişimcilere e-ihracat fırsatı sağlayarak uluslararası pazarlara erişim imkanı sunmaya başlıyoruz. Hepsiburada olarak sadece işletmeleri dünya pazarları ve müşterilerle buluşturmakla kalmıyor, ürünlerin hızlı, güvenli ve makul lojistik çözümlerle yurt dışına ulaştırılmasını sağlayan bir sistem kuruyoruz. Ürün geliştirilmesi, ürünlerin e-ticaret platformunda doğru konumlandırılması, pazarlama faaliyetleri, lojistik ve gümrük hizmetleri, yerel dil desteği, yerel tahsilat ve ödeme çözümleri dahil birçok konuda bütünleşik çözümler sunmaya hazırız."



"İstihdamı büyütmeye yönelik tedbirleri, sektör olarak almaya devam edebiliriz"



Boyner, dünyada E-ticaret vergi düzenlemelerinde belirsizliklerin bulunduğunu hatırlatarak, ülkelerin pazarları için uluslararası rekabete karşı daha korumacı tutum sergilemeye başladığını hatırlattı.



Hükümet politikalarına paralel olarak Hepsiburada'nın da Türkiye pazarından gelir sağlayan yerleşik veya yerleşik olmayan ticari işletmelerin ülkeye vergi katkılarını tam olarak yapmaları gerektiğini anlatan Boyner, "Vergisel boyutun yanı sıra, yerli perakende sektörümüz nezdinde rekabet ortamını daha adil ve sağlıklı hale getirecek, sektörün karlılık oranlarını artıracak, iş hacmi ve istihdamı büyütmeye yönelik tedbirleri, tüm sektör olarak almaya devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



"Kapımız tüm girişimci kadınlara sonuna kadar açık"



Boyner, girişimci olmak isteyen kadınlara "Hepsiburada" olarak kıymetli teşvikler sunduklarını belirterek, kadının iş gücüne daha fazla katılımının ülke ekonomisine, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme getireceğini söyledi.





Bu düşünceyle Mayıs 2017'de başlattıkları Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla Türkiye'deki girişimci kadınları ticaret hayatına katılmaları için teşvik ettiklerini anlatan Boyner, şöyle konuştu:



"Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızla, platformumuzda sunduğumuz fırsatlarla kadın girişimcilerin ek hiçbir yatırım yapmadan dijital ekonomiye katılmalarını sağlıyoruz. Kadınların kendi ayakları üzerinde durması, aile ve toplum nezdinde olumlu bir etki yaratırken, önemli bir kaynağın ekonomiye kazandırılması işsizliğin azalması ve girişimciliğin artması anlamında ciddi katkılar sağlıyor.



Biz Hepsiburada olarak teknoloji ve pazarlama gücümüzü 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programımız ile seferber ettik. Kapımız tüm girişimci kadınlara sonuna kadar açık…





"Önemli olan, içinde gerçekten o 'ben yapabilirim' gücünü hissetmek"



Hanzade Doğan Boyner, başarısını bir seviye üste çıkarmak isteyen gençlere tavsiyelerini de şöyle sıraladı:



"Ben büyürken annemle babamın 'çok çalışkan olacaksınız, sınıfta en iyi olacaksınız' gibi baskılarını hiç yaşamadım. Daha çok 'ayaklarınızın üzerinde durun, yalan söylemeyin' 'çevrenize ve ülkenize katkı sağlayın' şeklindeki öğütlerini paylaştılar.



Benim

için çok kıymetli bu öğütleri dikkate alarak ben de hayatım boyunca hep yapabildiğimin en iyisini çok çalışarak, emek vererek ve cesaretle yapmak için çabaladım. Çünkü önemli olan, içinde gerçekten o 'ben yapabilirim' gücünü hissetmek…





Bu sebeple gençlere yaptıkları iş her ne olursa olsun, ona özveriyle ve disiplinle sarılmalarını önerebilirim. Ayrıca ayakları yere basan fikirlerinin mutlaka peşlerinden koşsunlar, sakın yılmasınlar, çünkü girişimcilik cesaret ve sabır gerektiriyor.

Türkiye'nin geleceğini çok parlak görüyor; üniversitelerimize, mühendislik gücümüze, gençlerimize güveniyor ve işini hakkıyla yapabilecek girişimcilik ruhunun var olduğuna inanıyorum."

