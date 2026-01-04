Hapis Cezaalı Şahıs İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
Hapis Cezaalı Şahıs İzmir'de Yakalandı

Hapis Cezaalı Şahıs İzmir'de Yakalandı
04.01.2026 16:43
İzmir Konak'ta silahla yağma suçundan 24 yıl cezası olan T.B. polis tarafından yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, 'Silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 22 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerce yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen T.B. (42) durduruldu. Şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda; 'Silahla yağma' suçundan hakkında 24 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

