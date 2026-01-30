Haraç Çetesi Arnavutköy'de Çökertildi - Son Dakika
Haraç Çetesi Arnavutköy'de Çökertildi

30.01.2026 10:44
İstanbul Arnavutköy'de bir oto lastikçiden haraç isteyen çete, polis tarafından yakalandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir oto lastikçiden haraç isteyen ve olumsuz yanıt almaları üzerine iş yerini kurşunladığı öğrenilen haraç çetesi, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla çökertildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Olay, 25 Ocak günü Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto lastik işletmesine ulaşan şahıslar iş yeri sahibinden haraç istedi, işletme sahibinin reddetmesi üzerine şüpheliler, gece saatlerinde iş yerine gelerek silahla ateş açtı. Şahısların işyerine motosikletle geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Saatler süren güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Yapılan analizler sonucunda şüphelilerin plakasız ve çalıntı bir motosikletle olay yerine geldikleri tespit edildi.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, çete üyesi olduğu belirlenen toplam 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
