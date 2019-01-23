Son Dakika Haberleri: Harçlıklarını Yemenli Çocuklara Bağışladılar

Harçlıklarını Yemenli Çocuklara Bağışladılar

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 13 Kur'an kursu öğrencisi, kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını Yemenli çocuklara bağışladı.

Harçlıklarını Yemenli Çocuklara Bağışladılar, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 13 Kur'an kursu öğrencisi, kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını Yemenli çocuklara bağışladı.

Merkez Kur'an Kursu öğreticisi Şerife Öz'ün girişimiyle, kurstaki her çocuk için "iyilik kumbarası" oluşturuldu. Burada eğitim gören 4-6 yaş grubundaki 13 çocuk, yarıyıl tatiline kadar harçlıklarını kumbarada biriktirdi.

Minikler, harçlıklarını, Yemenli çocuklara bağışlamak üzere İlçe Müftüsü Mehmet Veysi Özlük'e teslim etti.

Kumbaradan çıkan altın yüzük, duygusal anlar yaşattı

Müftülük yetkililerinin açtıkları kumbaraların birinden altın yüzük çıktı.

Özlük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve yüzüğün sahibi annenin iyilik dolu davranışından dolayı duygusal anlar yaşadıklarını söyledi.

Çocukları örnek davranışından dolayı kutlayan Özlük, "Ensarı örnek edinen milletimiz, her daim zorda kalanların yardımcısı olmuştur. Allah ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin kendisine sığınanlara bağrını açan, yetime kol kanat geren bu necip milleti iki cihanda aziz eylesin." ifadelerini kullandı.

Özlük, hem minik öğrencilere hem de yüzüğünü bağışlayan anneye teşekkür etti.

Kumbaralardan çıkan 652 lira, Yemen'deki çocuklara ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfının ilgili hesabına yatırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:05 Kaynak: AA

Merkez, Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Güncel
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