Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti - Son Dakika

İstanbul Merter'de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan Yunus Emre Özer, yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak sosyal medyada paylaşmıştı.

OTOBÜSÜN ÜZERİNDE YATARAK 12 DURAK GİTMİŞTİ

Aynı genç, arkadaşının yardımıyla Sultangazi'de otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanmış ve otobüsün üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti.

HAREKET HALİNDEKİ GEMİNİN ÜSTÜNE ATLADI

O genç bu kez akıl almaz bir harekete daha imza attı. Galata Köprüsü'nden seyir halinde olan bir gemiye atlamak için korkuluklara çıkan genç, köprünün altından gemi geçtiği esnada üstüne atladı. Yürekleri ağza getiren o anları hem kaydeden hem de kaydettiren genç, ardından ayağa kalkarak sevinç çığlıkları attı.

KAPTANDAN FIRÇA YEDİ

Ancak geminin mürettebatı gencin güverteye atladığını fark ederek onu yakaladı. Kaptan köşküne götürülen Özer, burada kaptan tarafından bir süre azarlandı. Açıklama yapan genç, ardından gemiden inerek hızla uzaklaştı.

Yunus Emre Özer, kameralara yansıyan korku dolu o anları ise sosyal medyada paylaştı.