NİĞDE'de şizofren tedavisi gördüğü iddia edilen Metin D., yolcularla tartışınca kendini uyaran hareket halindeki otobüsün şoförünü tekmeledi.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Cuma Soyer yönetimindeki 51 H 0009 plakalı halk otobüsüne, Metin D., engelli kartıyla bindi. Son durağa kadar gidip, şehir merkezine dönen otobüsten inmeyen Metin D., diğer yolcularla tartışmaya başladı. Tartışmaya sürücü Soyer, sözlü olarak müdahale etti. Bunun üzerine oturduğu koltuktan hızla kalkan Metin D., direksiyon başındaki Soyer'i tekmeledi. Cuma Soyer, sakinleştirip arkasındaki koltuğa oturttuğu Metin D.'yi, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Metin D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KOOPERATİF BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ