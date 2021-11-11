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HARRAN'DA CAMİ HOPARLÖRÜ VE MOBİL ARAÇLARDAN ARAPÇA 'AŞI' ÇAĞRISI - Son Dakika

HARRAN'DA CAMİ HOPARLÖRÜ VE MOBİL ARAÇLARDAN ARAPÇA 'AŞI' ÇAĞRISI

11.11.2021 15:42

TÜRKİYE'nin Covid-19 ile mücadele sürecinde, 18 yaş ve üstünde en az 2 doz aşılanma oranında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, aşılama oranının artırılması amacıyla Harran'da cami hoparlörü ve mobil araçlardan Arapça 'aşı' çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE'nin Covid-19 ile mücadele sürecinde, 18 yaş ve üstünde en az 2 doz aşılanma oranında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, aşılama oranının artırılması amacıyla Harran'da cami hoparlörü ve mobil araçlardan Arapça 'aşı' çağrısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ikna ekipleri, sırası gelenlerin aşı olmaları için Harran'da cami ve mobil araçlardaki hoparlörlerden Arapça anons yaptı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm eşliğinde ilçeye gelen sağlık ekipleri, çoğu Arap kökenli olan halkı aşı olmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Bölgede Arapça anonslar yapan ekipler, ev ev aşı uygulaması için dolaştı. Harran'da aşı konusunda bilgilendirme yapan İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Şanlıurfa'nın aşılama oranında kırmızı kategoride olan tek il olduğunu belirterek, Maalesef buralar aşı oranları düşük olan yerlerden biri ve bizim buraya aşı için altıncı gelişimiz. Aşı oranları tamamlanana kadar da gelmeye devam edeceğiz. Tahmin ediyorum Şanlıurfa, kırmızı kategoriden turuncu kategoriye 1-2 gün içerisinde çıkacak. Sahada büyük bir emek, büyük bir çaba var; bu emeklerin sonuçlarını da almayı umut ediyoruz. Yapılan çabalar için hem halkımıza hem sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum dedi.

HARRAN'DA CAMİ HOPARLÖRÜ VE MOBİL ARAÇLARDAN ARAPÇA 'AŞI' ÇAĞRISI
HARRAN'DA CAMİ HOPARLÖRÜ VE MOBİL ARAÇLARDAN ARAPÇA 'AŞI' ÇAĞRISI
HARRAN'DA CAMİ HOPARLÖRÜ VE MOBİL ARAÇLARDAN ARAPÇA 'AŞI' ÇAĞRISI
HARRAN'DA CAMİ HOPARLÖRÜ VE MOBİL ARAÇLARDAN ARAPÇA 'AŞI' ÇAĞRISI
HARRAN'DA CAMİ HOPARLÖRÜ VE MOBİL ARAÇLARDAN ARAPÇA 'AŞI' ÇAĞRISI
HARRAN'DA CAMİ HOPARLÖRÜ VE MOBİL ARAÇLARDAN ARAPÇA 'AŞI' ÇAĞRISI
HARRAN'DA CAMİ HOPARLÖRÜ VE MOBİL ARAÇLARDAN ARAPÇA 'AŞI' ÇAĞRISI
HARRAN'DA CAMİ HOPARLÖRÜ VE MOBİL ARAÇLARDAN ARAPÇA 'AŞI' ÇAĞRISI
HARRAN'DA CAMİ HOPARLÖRÜ VE MOBİL ARAÇLARDAN ARAPÇA 'AŞI' ÇAĞRISI
HARRAN'DA CAMİ HOPARLÖRÜ VE MOBİL ARAÇLARDAN ARAPÇA 'AŞI' ÇAĞRISI
HARRAN'DA CAMİ HOPARLÖRÜ VE MOBİL ARAÇLARDAN ARAPÇA 'AŞI' ÇAĞRISI

COVIRAN Bereket, Şanlıurfa, Arapça, Harran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HARRAN'DA CAMİ HOPARLÖRÜ VE MOBİL ARAÇLARDAN ARAPÇA 'AŞI' ÇAĞRISI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HARRAN'DA CAMİ HOPARLÖRÜ VE MOBİL ARAÇLARDAN ARAPÇA 'AŞI' ÇAĞRISI - Son Dakika
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