Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Harran İlçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 664 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Harran'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?