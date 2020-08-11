Harran Ovası'nda yer fıstığı üretilmeye başlandı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'daki Harran Ovası'nda yer fıstığı üretimine başlandı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde Şanlıurfa'da başta, pamuk ve mısır olmak üzere buğday, arpa ve kırmızı mercimek gibi ürünlerin ekim alanları artarken, yöre çiftçisi alternatif ürünlere de ilgi gösteriyor.

Harran Ziraat Odasının yönlendirmesiyle ilçedeki 5 çiftçi alternatif ürün olarak yaklaşık bin 200 dönüm araziye yer fıstığı ekti. Çiftçiler, yeni ürünün hasadına kısa süre sonra başlamayı planlıyor.

Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, AA muhabirine, çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Harran Ovası'nın bereketli topraklara sahip olduğunu aktaran Özyavuz, "Sadece mısır, pamuk veya buğday ile sınırlı değil yer fıstığının da yetiştirildiği Osmaniye'ye, Hatay'a rakip bir ova olduğunu ispatladı. Gördüğünüz gibi yer fıstığı çok mükemmel bir şekilde yetişmektedir. Bundan sonra ciddi şekilde yer fıstığı ekimi artacaktır. Harran Ziraat Odası Başkanlığı olarak biz her zaman çiftçilerimizin yanında olduk bu konuda ziraat mühendisleri ile birlikte çiftçilerimize gerekli bilgilendirmeyi yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda İnşallah Harran Ovasını yer fıstığının en fazla üretildiği yer olarak göreceğiz." diye konuştu.