Harrison Ford tutkusundan vazgeçmiyor: Ünlü oyuncu uçağına atlayıp gitti - Son Dakika

Harrison Ford tutkusundan vazgeçmiyor: Ünlü oyuncu uçağına atlayıp gitti

01.04.2021 11:48
Harrison Ford tutkusundan vazgeçmiyor: Ünlü oyuncu uçağına atlayıp gitti, System.String[]

GEÇİRDİĞİ KAZALAR BİLE ONU DURDURMUYORDört yıl önce geçirdiği kazadan sonra bile uçmayı bırakmayan 78 yaşındaki Ford, Hawthorne Havaalanı'nda görüntülendi.

GEÇİRDİĞİ KAZALAR BİLE ONU DURDURMUYOR

Dört yıl önce geçirdiği kazadan sonra bile uçmayı bırakmayan 78 yaşındaki Ford, Hawthorne Havaalanı'nda görüntülendi. Bir görevliyle birlikte uçağının son hazırlıklarını tamamlayan Harrison Ford, sonda kokpite geçti ve gökyüzüne doğru yükselişe geçti.

SON BAKIMI YAPTILAR

Harrison Ford ve görevli seyahat öncesi uzun uzun uçağı inceledi ve gerekli bakımları yaptı. Sonra Harrison Ford, kokpite bindi. Pistte ilerleyen ünlü oyuncu, daha sonra da kendi kullandığı uçağıyla gideceği yere doğru yola çıktı.

BİRKAÇ KEZ KAZA GEÇİRDİ

Çok uzun süredir pilot lisansı bulunan Harrison Ford, bundan dört yıl önce bir de kaza geçirmişti. Bu kazada Harrison Ford, tek motorlu özel Husky uçağıyla California'daki John Wayne Havalimanı'ndan yönlendirme alarak uçuş yaptığı sırada yanlış bir pisti hedefledi. American Airlines'a ait Boeing 737 tipi 110 yolcu ve altı kişilik kabin ekibinin yer aldığı uçakla aynı piste girerek çarpışma tehlikesi yaşadı. Aktörün iniş pisti yerine hızlanma pistine inmeye çalıştığı öğrenildi.

KOLUNU KIRDI, BAŞINDAN YARALANDI

Bu Harrison Ford'un adının karıştığı ilk kaza değildi. Bu kazadan iki yıl önce Harrison Ford, 2.Dünya Savaşı'ndan kalma bir uçağı kullanırken uçağın motoru bozuldu. Ünlü oyuncu da Santa Monica'da bir golf sahasına inmek zorunda kaldı. Ford, bu kazada kolunu kırmıştı. Harrison Ford, 1999 yılında da California'daki uçuş dersleri sırasında bir helikoptere çarpmıştı.

PİLOT ÜNLÜLER

Harrison Ford, gösteri dünyasının uçma tutkunu olan ve uçağını da kendisi kullanan tek ünlüsü değil. Bu konuda en çok bilinen ünlülerden biri John Travolta. Oyuncunun pilot lisansı olması bir yana aynızamanda bir Boeing 707 uçağı da vardı bir dönem. Birden çok uçak sahibi olan ve bunları kendisi kullanan Travolta'nın malikanesinin arka bahçesi de havaalanı gibi. Onun yanı sıra Hilary Swank, Tom Cruise, Angelina Jolie, Clint Eastwood da Hollywood'un uçak kullanabilen ünlülerinden.

BOL ÖDÜLLÜ OYUNCU

1942 doğumlu Harrison Ford, Akademi Ödülü ve BAFTA Ödülü adayı, Altın Küre ödüllerini koleksiyonuna katmış ünlü bir oyuncu. En çok Yıldız Savaşları üçlemesindeki esprili uzay pilotu Han Solo ve Indiana Jones serisinde canlandırdığı maceracı, azimli arkeolog, Indiana Jones rolleri ile tanınır. Ayrıca Ridley Scott'un 1982 tarihli kült bilim-kurgu filmi Bıçak Sırtı, Andrew Davis'in efsane TV dizisi The Fugitive'den uyarladığı Kaçak filmi ve yine yüksek gişe hasılatı kazanmış Air Force One, Tanık, Presumed Innocent ve Gizli Gerçekler gibi filmlerde rol aldı.

MESLEKTAŞIYLA BİRLİKTE

Birkaç kez yaşayan en seksi adam seçilen Harrison Ford, bugüne kadar Mary Marquardt ve Melissa Mathison ile evlenip boşandı. 2010 yılından bu yana da Ally McBeal adlı diziyle ünlenen Calista Flockhart ile birlikte.

Harrison Ford tutkusundan vazgeçmiyor: Ünlü oyuncu uçağına atlayıp gitti

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Harrison Ford tutkusundan vazgeçmiyor: Ünlü oyuncu uçağına atlayıp gitti - Son Dakika Magazin


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