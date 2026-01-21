Harry Fırtınası Akdeniz'deki Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Harry Fırtınası Akdeniz'deki Hayatı Olumsuz Etkiliyor

21.01.2026 17:21
Akdeniz'de etkili olan Harry fırtınası, İtalya ve Malta'da hasara yol açtı, vatandaşlar uyarıldı.

Akdeniz'de etkili olan şiddetli "Harry" fırtınası, İtalya'nın güney bölgelerini ve Malta'da günlük hayatı etkilemeye devam ederken, her iki ülkede de hasara yol açtı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, hafta başında başlayan sert rüzgarlı ve şiddetli yağışlı "Harry" fırtınası, etkisini bugün de sürdürüyor.

Gece boyunca fırtınanın getirdiği büyük dalgalar özellikle Sicilya ve Kalabriya bölgesindeki sahil beldelerinde çok sayıda caddenin sular altında kalmasına sebep olurken, bazı noktalarda yolların çökmesine ve sahildeki yerlerin zarar görmesine yol açtı.

Yerel yetkililer, vatandaşlardan "sahillerden uzak durması" çağrısı yaptı.

Sicilya Adası'ndaki Katanya, Messina ve Ragusa kentlerinde fırtına sebebiyle okullarda eğitim ve öğretime bugün de ara verildi.

Sicilya'daki Taormina kentinin Belediye Başkanı Cateno de Luca ve Santa Teresa di Riva Beldesinin Belediye Başkanı Danilo Lo Giudice, dün fırtına sırasında sahil kesimindeki risklere dikkati çekmek için ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook'tan canlı yayın yaptıkları sırasında kıyıya vuran büyük bir dalganın sularına kapıldıkları görüldü.

Başkanlar, halka, "Bizim yaptığımızı yapmayın. Kıyılardan uzak durun." dedi.

İtalyan itfaiye helikopterinin çektiği görüntülerde de Sicilya Adası'nın doğu sahillerindeki Agnone Bagni ve Riposto beldelerine de şiddetli fırtınanın getirdiği dalgalar nedeniyle su bastığı görüldü.

İtalyan itfaiyesi, son 3 gündür fırtınadan yoğun etkilenen Sicilya ve Sardinya adaları ile Kalabriya Bölgesi'nde aralarında zor durumdaki bazı vatandaşların kurtarılması ve tahliye operasyonları da olmak üzere irili ufaklı 1600'ü aşkın yardım müdahalesinde bulunduğunu bildirdi.

İtalya Sivil Savunma Ajansı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, son 3 gündür Sicilya, Sardinya ve Kalabriya'da etkili olan "Harry" fırtınasına dair verileri paylaştı.

Buna göre, 18-21 Ocak'ta fırtınanın etkilediği 3 bölgeye 570 milimetre yağış düşerken, sahil kesimlerinde dalga boylarının 9,7 metreye kadar yükseldiği, rüzgar hızı da saatte 100 kilometrenin üzerine çıktı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Başbakan Giorgia Meloni'nin, ülkenin güney bölgelerini etkileyen şiddetli fırtınaya ilişkin gelişmeleri, bölge yetkilileri ve Sivil Savunma Ajansından görevlilerle yakından dikkatle takip ettiği belirtildi.

Malta

Malta'da "Harry" fırtınası nedeniyle bazı uçuşlarda aksaklıklar yaşanırken, Gozo Kanalı'ndaki vapur seferleri de durduruldu.

Malta basınındaki haberlere göre, fırtına, en çok Ghar Lapsi beldesini etkiledi ve sahildeki işletmelerde hasara yol açtı. Ada'nın pek çok noktasında sert rüzgarlar sebebiyle ağaçlar ve bazı reklam panoları devrilirken, bazı binalar da hasar aldı.

Malta İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu, "denize yakın noktalarda yüksek dalga riskinin devam ettiği" uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

19:37
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:32
Aston Villa’da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik
19:29
ABD ordusu, Suriye’deki 7 bin DEAŞ mahkumunu Irak’a nakletmek için operasyon başlattı.
ABD ordusu, Suriye'deki 7 bin DEAŞ mahkumunu Irak'a nakletmek için operasyon başlattı.
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
