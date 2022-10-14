Harry Potter'ın sevilen yıldızı hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Harry Potter'ın sevilen yıldızı hayatını kaybetti!

14.10.2022 22:41
Harry Potter'ın sevilen yıldızı hayatını kaybetti!

Harry Potter serisinin sevilen karakteri Rubeus Hagrid'i canlandıran Robbie Coltrane hayatını kaybetti. Robbie Coltrane kimdir?

Meşhur fantastik-kurgu kitap serisi Harry Potter'ın film uyarlamalarında Rubeus Hagrid karakterini canlandıran Robbie Coltrane hayatını kaybetti. WME ajansı, 72 yaşındaki ünlü oyuncunun ölümünü doğruladı.

Harry Potter'ın Hagrid'i Robbie Coltrane kimdir?

İskoçya doğumlu komedi oyuncusu Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti. Harry Potter ve James Bond gibi serilerde boy gösteren ünlü isim, ayrıca İngiliz suç draması Cracker dizisinde de başrolde yer alıyordu.

Harry Potter'ın sevilen yıldızı hayatını kaybetti!

1950 yılında Glasgow'da doğan Coltrane, Glasgow Sanat Okulu'ndan mezun oldu. Ufak çaplı gösterilerin ardından, Edinburgh'da stand-up şovları düzenledi ve oyunculuğa atıldı. Asıl adı Anthony Robert McMillan olan 72 yaşındaki usta, kariyerinin başında ünlü saksofon sanatçısı John Coltrane'den etkilenerek soyadını değiştirdi.

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İskoç asıllı Robbie Coltrane'in ölümü, başta Harry Potter serisi olmak üzere sinema dünyasını derinden etkiledi. Sinema ile 1979 yılında tanışan Coltrane, günümüzde ise en çok Harry Potter serisiyle biliniyor. 2001'de çıkış yapan Felsefe Taşı'nda yarı-dev yarı-büyücü Rubeus Hagrid rolünü üstlendi.

Bu yılın başlarında HBO Max tarafından paylaşılan Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts özel yapımında da boy gösterdi. Verdiği röportajda, "Filmlerin mirası, benim çocuklarımın neslinin onları çocuklarına yansıtmasıdır. Ben burada olmayacağım ama Hagrid olacak" dedi.

Harry Potter'ın sevilen yıldızı hayatını kaybetti!

İskoç oyuncu ayrıca James Bond filmlerinden biri olan GoldenEye ve The World Is Not Enough'da Rus mafya lideri Valentin Zukovsky karakteriyle biliniyor. Coltrane'in aktör olarak katıldığı son proje ise Urban Myths isimli dizi oldu.

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Kaynak: Shiftdelete

Robbie Coltrane, James Bond, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Harry Potter'ın sevilen yıldızı hayatını kaybetti! - Son Dakika

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