Hasan ali kaldırım tedavi için new york'a gitti
56 dakika önce
Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında sakatlık geçiren Hasan Ali Kaldırım tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:38 Kaynak: DHA
'nin sezon öncesi kampında sakatlık geçiren Hasan Ali Kaldırım
tedavi için Amerika Birleşik Devletleri
'nin New York
kentine gitti.
Sarı lacivertli ekibin Audi
Cup'ta oynadığı Bayern Münih
karşılaşmasında sakatlık geçiren ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan Hasan Ali
Kaldırım, saat 13.20'de İstanbul
Havalimanı'ndan kalkan uçakla New York'a hareket etti. 29 yaşındaki sol bekin, ayağına özel olarak yapılan tabanlıktaki ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamaması için, geçen sene Tolga Ciğerci
'nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze gitmesi uygun görülmüştü. Milli futbolcunun ayağına burada yeni tabanlık yapılacağı belirtildi. ABD'de özel programına devam edecek olan deneyimli oyuncunun, milli ara sonrası hazır olması planlanıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hasan Ali Kaldırım'ın havalimanındaki görüntüsü
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