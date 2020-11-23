Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

23.11.2020 19:43
Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu, System.String[]

"Yuva" temasıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması"nda ödül kazananlar, çevrim içi düzenlenen törende bir araya geldi.

"Yuva" temasıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması"nda ödül kazananlar, çevrim içi düzenlenen törende bir araya geldi. Törende yaptığı konuşmada "Eğitimciler kültürden ve sanattan beslenirler. Tarihe de baktığımızda birçok büyük edebiyatçının öğretmen kökenli olduğunu görüyoruz" diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin bu çabalarının çocuklara ve tüm topluma ilham kaynağı olacağını belirtti.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yazma Yarışması'nın ödül töreni çevrim içi ortamda gerçekleşti. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarışmanın değerlendirme kurulu üyeleri ve dereceye giren öğretmenler katıldı. Törende yaptığı konuşmada öğretmenlerle sanat vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu taşıdığını ifade eden Bakan Selçuk, "Öğretmenler Günü arifesinde düzenlediğimiz bu tören, sıradan bir organizasyon değil. Merkezinde insan olan öğretmenlik mesleğini icra edenlerin sahip olması gerektiği ruh inceliğini gördüğümüz bir etkinlik. Eğitimciler kültürden ve sanattan beslenirler. Tarihe de baktığımızda görüyoruz birçok büyük edebiyatçı öğretmen kökenli ve onlar Türk edebiyatına çok önemli eserler kazandırmışlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına düşen görevin edebiyata emek veren öğretmenlerin teşvik edilmesi, tüm toplumun ve çocukların sanatla yoğrulmasına imkan sağlamak olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimizin çalışmalarını, ülkenin kılcal damarlarından süzülüp gelmiş usta işi eserler olarak görüyorum ve geleceğe dair umutlarım artıyor. Bütün öğretmenlerimizin yazma tutkusunun hiç sönmemesi temennisinde bulunuyorum. Bu çabanızın çocuklarımıza ve çevrenize ilham kaynağı olacağından şüphemiz yok" diye konuştu.

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren öğretmenler söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bin 300 eserin başvurduğu yarışmada Erzincan'dan Ahmet Nayir, "Ayaz"; Ordu'dan Nuri Keçeci, "Didergin"; Gaziantep'ten Çağrı Subaşı, "Devlet Kucağı"; Malatya'dan Esra Bitmez, "Artakalan"; Yalova'dan Taner Çalıkoğlu, "Hoşça Kal Dünya'"; İzmir'den Gülşen Güzey, "Evler, Annem ve Babam" adlı eserleriyle mansiyon ödülüne layık görüldü. Jüri Özel Ödülü, yarışmaya Aydın'dan "Ağustos Böceği ve Karınca" adlı çalışmasıyla katılan Gökhan Acar'a takdim edildi. Siirt'ten Agit Destan, "İçindekiler" adlı eseriyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Bakan Selçuk, yarışmada "Koku" adlı öyküsüyle ikinci olan Zonguldak'tan Esra Kahya ve "Evin Halleri" adlı öyküsüyle birinciliğe layık görülen Tokat'tan Mustafa Soyuer ve tüm kazananlara ödüllerini dijital ortamda takdim etti.

Selçuk, yarışmanın değerlendirme kurulunda görev yapan Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik, Necip Tosun, Hüseyin Su, Ethem Baran ve Osman Çeviksoy'a da teşekkürlerini ileterek plaketlerini takdim etti. - ANKARA

Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Hasan Ali Yücel, Ziya Selçuk, Kısa Öykü, Tören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bülent Arınç'tan "AK Parti'den istifa edecek misiniz?" sorusuna net yanıt: Neden istifa edeyim? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yerli aşı müjdesi: 44 gönüllüye uygulandı, ciddi bir yan etki görülmedi Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti Galatasaray oyunu rakip kaleye yıktı! Art arda pozisyonlardan sonuç gelmedi İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak
Biden'ın ilk bakanı belli oldu! Antony Blinken dışişleri bakanı olacak Biden'ın ilk bakanı belli oldu! Antony Blinken dışişleri bakanı olacak         
19:38
Koronavirüse yakalanan sanatçı Onur Akın, hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan sanatçı Onur Akın, hastaneye kaldırıldı         
19:23
Eski Fenerbahçeli Max Kruse, gol attığı Köln maçında rekorun kıyısından döndü Eski Fenerbahçeli Max Kruse, gol attığı Köln maçında rekorun kıyısından döndü         
18:59
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı         
18:43
Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum         
18:18
Ermenistan'dan yana tavır sergileyen Macron'dan tarihi Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır Ermenistan'dan yana tavır sergileyen Macron'dan tarihi Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır         
17:55
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler         
17:39
Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar         
16:53
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada         
15:29
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 19:52:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei