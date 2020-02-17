Hasan Büyükdede, 'Kariyer Günleri'nin konuğu oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hasan Büyükdede, 'Kariyer Günleri'nin konuğu oldu - Son Dakika Ekonomi

Hasan Büyükdede, 'Kariyer Günleri'nin konuğu oldu

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ASO Teknik Koleji tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Hasan Büyükdede, 'Kariyer Günleri'nin konuğu oldu, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ASO Teknik Koleji tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Büyükdede, öğrenim hayatı ve siyasi yaşamında edindiği tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.


ASO 1. OSB konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Hasan Büyükdede, ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, Başkan Vekili Mustafa Bozkurt, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, ASO Eğitim Vakfı Üyeleri, ASO Teknik Koleji yöneticileri, öğretmen ve öğrencileri katılım gösterdi.


Konferansta ASO Teknik Koleji öğretmen ve öğrencilerine seslenen Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, eğitime, öğretmene ve öğrenciye verdikleri önemi vurguladı. Bakanlık olarak girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel çalışmalara öncelik verildiğinin altını çizen Büyükdede, "Yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan bir Türkiye'nin oluşumunda öncülük edecek kurumsal kimliğe ulaşmak için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.


Öğrencilere kariyer planları noktasında da önerilerde bulunan Büyükdede, "Nitelikli ara elemana başta sanayi sektörü olmak üzere tüm sektörlerde yoğun şekilde ihtiyaç var. Sizler kendinizi çok iyi geliştirin. Ülkemizin büyümesinde ve gelişmesinde sizlere çok iş düşüyor. Çok çalışın ve cesaretli olun. Mutlaka bir dil öğrenin çünkü dil insanlara yeni ufuklar açar " ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Gençlik Spor Bakanlığı ve Esnaf ve Sanatkarlar Derneği işbirliğinde yürütülen Ahiliği tanıtma programı kapsamında, ASO Teknik Koleji öğrencilerine Ahiliğin önemli ritüellerinden olan şed kuşanma töreni gerçekleşti.


Ahiliğin en önemli ritüellerinden biri olan şed kuşanma töreni öğrenciler tarafından temsili olarak canlandırıldı. Bir kalfanın ustalığa geçişi için mutlaka şed kuşanması gerektiği anlatıldı. Ayrıca Ahi şeyi tarafından kalfanın ustalığa geçişi esnasında dua ederek kalfaya, doğruluktan, dürüstlükten ayrılmama, harama yanaşmama gibi telkinlerde bulunması da sergilendi. Törenin sonunda Bakan Yardımcısı Büyükdede Türk tarihi değerlerinden olan şedi kuşandı.


ASO 1. Başkanı Niyazi Akdaş etkinliğin sonunda Hasan Büyükdede'ye hediye takdim etti. - ANKARA

Ankara Sanayi Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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