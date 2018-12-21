Son Dakika Haberleri: Hasan Polatkan Hava Alanı'nda Acil Durum Tatbikatı

Hasan Polatkan Hava Alanı'nda Acil Durum Tatbikatı

44 dakika önce

Hasan Polatkan Hava Alanı'nda acil durum tatbikatı Senaryo gereği kırıma uğrayan uçaktaki yolcular kurtarıldı, yangın başarı ile söndürüldü Alev alan uçakta bulunan 15 kişi kendi imkanları ile çıkarken, 25 yaralıyı ekipler dışarı çıkardıESKİŞEHİR - Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan...

Hasan Polatkan Hava Alanı'nda acil durum tatbikatı
Senaryo gereği kırıma uğrayan uçaktaki yolcular kurtarıldı, yangın başarı ile söndürüldü
Alev alan uçakta bulunan 15 kişi kendi imkanları ile çıkarken, 25 yaralıyı ekipler dışarı çıkardı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Hava Alanı'nda, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın her iki yılda bir yapılmasını zorunlu kıldığı acil durum tatbikatı yapıldı.
Hava Alanı Acil Durum Birimleri'nin koordinasyonunda yapılan test amaçlı tatbikata, hava alanının ilgili birim görevlilerinin yanı sıra itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ile sivil toplum kuruluşu olan UMKE, AKUT, DAK, ekipleri yer aldı. Çok sayıda arama kurtarma aracının katıldığı tatbikatta, yaklaşık 100 kişilik ekip, senaryo gereği iniş yaptıktan sonra kırıma uğrayan ve içinde yangın çıkan 40 yolcunun bulunduğu Boeing 727 tipi uçağa müdahale etti. Uçakta bulunan 15 kişi kendi imkanları ile çıkarken, yaralı halde uçakta bulunan 25 kişi de oluşturulan ekipler tarafından dışarı çıkartıldı, oluşan yangın söndürüldü.
Tatbikat başarı ile tamamlanırken, ekiplerin uyum içinde çalışmaları dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:33 Kaynak: İHA

Hasan Polatkan, Genel
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