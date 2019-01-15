Hasan Rahvalı "Sektörün Sorunu Konut Stoğudur"

7. İnşaat ve Konut Konferansı'nda gayrimenkul sektörünün sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüşlerini paylaşan Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı; "Sektörün en büyük sorunu konut stokudur.

7. İnşaat ve Konut Konferansı'nda gayrimenkul sektörünün sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüşlerini paylaşan Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı; "Sektörün en büyük sorunu konut stokudur. Diğer problemler de stok probleminden kaynaklanmaktadır" dedi.



Faizlerin yüksek olması sebebiyle konut satışlarında 2018 yılında bir önceki yıla göre İstanbul için yüzde 40, Türkiye için yüzde 38 düşüş yaşandığını ifade eden Rahvalı, "Aslında toplam satışlarda düşüş sadece yüzde 4,2'dir. Geliştiriciler, müşterisi için farklı vadeli satış kampanyalarına yönelmiş ve sonucunda da likidite problemi oluşmuştur. Aynı zamanda bu likidite eksikliğinden yüksek maliyetli kurumsal krediler kullanmak zorunda kalmışlardır. Bunun yanı sıra üretimden kaynaklanan fiyat artışları satış fiyatlarına yansıtılamamıştır. Geliştiricilerin, stok problemi nedeni ile yaptıkları artış miktarı, üretim maliyetlerinin altında kalmıştır" şeklinde konuştu.



"Gayrimenkul yatırım fonları kurulmalı"



İstanbul için dengeli/sağlıklı stok miktarının 140 bin adet olduğunu belirten Rahvalı, "İstanbul'un dengeli/sağlıklı stok miktarına düşmesi yaklaşık olarak 5 yıl sürecektir. Türkiye için dengeli/sağlıklı stok miktarı ise 750 bin adettir. Bu noktaya gelmemiz için yine 4 yıla ihtiyaç vardır" dedi. Çözüm için gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması gerektiğinin altını çizen Rahvalı," Fonların Avrupa'da gayrimenkule yaptıkları yatırım 2017 yılı sonu itibari ile yaklaşık 650 milyar dolara ulaşmıştır. 2017 yılı itibari ile gayrimenkule yatırım yapan fonların Almanya'da ulaştıkları hacim 157 milyar avro iken Fransa'da 127 milyar avroya ulaşmıştır. Güney Kore'de ise bu rakam 42 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye'deki yatırım miktarı ise 2 milyar avronun altındadır" diye konuştu.



"Dünyanın her yerinde rekabet edecek teknik altyapıya sahibiz"



Sadece gayrimenkul değil tüm sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanması için finans merkezine ihtiyaç olduğunu da kaydeden Rahvalı,"Bu ülkemiz için son derece stratejik öneme sahiptir. Finans oyuncularına yeterli ortamı sağlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde kurulan Finans Ofisi bu sebepten dolayı çok kıymetli bir çalışma oldu. Sektörü sanayiye taşıyıp inşaat maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor. Özellikle Afrika ülkelerinde milyonlarca konut ihtiyacı var. Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak burada bazı çalışmalara başladık. Türk gayrimenkul sektörü dünyanın her yerinde rekabet edecek güce ve teknik altyapıya sahiptir" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL

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