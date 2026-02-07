Hasan Soyal, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Hasan Soyal, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

07.02.2026 12:01
Edirne Röleve ve Anıtlar Müdürü Soyal, 2025'in fotoğraflarını seçmek için AA oylamasına katıldı.

Edirne Röleve ve Anıtlar Müdürü Hasan Soyal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Soyal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde" Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğrafını seçen Soyal, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesinden yana tercihini yapan Soyal, "Spor" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafını beğendi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

