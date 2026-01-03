Hasankeyf\'te Karla Mücadele Devam Ediyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı köylerde, kar yağışının ardından yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

İl Özel İdaresi ile Hasankeyf Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilçede kapalı köy yolu bulunmadığı aktarılan açıklamada, 270 kilometrelik yol ağında kar temizleme ve yol açma çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerin Gercüş ilçesindeki yollarda sürdürülen çalışmalara da destek verdiği kaydedildi.